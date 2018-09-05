【IPO追蹤】美團(03690-HK)入場費7272元

本港第二隻「同股不同權」股份美團點評(03690-HK)定於本周五(7日)至下周三(12日)公開招股，共發售約4.8億股股份，約5%作公開發售。招股價介乎60元至72元，每手100股，入場費為7272.55元。
美團點評引入多家基石投資者，包括已持股超過20%的騰訊(00700-HK)，將認購4億美元股份；金融投資公司奧本海默基金公司(OppenheimerFunds Inc.)認購5億美元股份。其他基礎投資者包括英國的Lansdowne Partners、紐約的Darsana Fund以及中國國有公司中國誠通控股集團有限公司發起的投資基金，分別認購3億美元、2億美元及1億美元的股份。
根據美團點評更新後的招股書，截至今年4月底止4個月收入按年大增94.89%，至158.24億元(人民幣·下同)，其中61.2%來自主營業務餐飲外賣；惟虧損進一步擴大至227.94億元，2017年同期虧損82.04億元，主要受可轉換可贖回優先股的公允價值變動所致，經調整虧損為20.19億元。今年首4個月，年度交易用戶數達3.4億，按年增25.29%；月度活躍用戶數則按年升36.79%至2.9億，2017年全年為2.89億。
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