【盈警】南南資源(01229-HK)預期截至今年9月底止6個月錄得虧損

南南資源(01229-HK)公布，根據該公司所取得之中國法律意見，凱源公司自凱源煤礦於2018年4月11日停產起已開展多項富有成效之整改工作，故此凱源公司接獲批准恢復生產之通知。就該公司所知，凱源公司於約四個月之停產期間並無接獲因未能供應煤炭而出現之任何索償。於停產期間，凱源公司按環保局的要求於凱源煤礦展開煤炭篩分系統之建造工程。預期建造工程將於2018年11月底完成，一旦恢復生產後，將會對凱源煤礦之正常生產造成影響。

該公司自日期為2018年7月3日之公告以來進一步停產兩個月，而停產造成之影響逐漸顯現。於本公告日期，經董事會適當重新考慮及重新評估目前可得資料後，董事會確認該集團於停產期間收益下降。鑒於上述情況，董事會謹此知會該公司股東及潛在投資者，根據董事會目前可得資料及對該集團截至2018年7月31日止四個月之未經審核管理賬目之初步評估，相較該集團於截至2017年9月30日止六個月錄得之純利而言，該集團預期於截至2018年9月30日止六個月錄得虧損淨額。

董事會認為預期虧損淨額主要由於自2018年4月11日至2018年8月29日凱源煤礦停產；及建造工程。董事會謹此強調該評估僅根據本集團之運營，並無考慮其他可能影響最終數字之因素，例如本公司可換股債券的公平值及採礦權以及凱源煤礦之相關固定資產之減值虧損等。



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