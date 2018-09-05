光匯石油(00933-HK)需要較預期更多的時間和努力來解決審核財報

於2017年10月3日起暫停股份買賣的光匯石油(00933-HK)公布董事會已要求審核委員會展開審核，並有權需時聘請專業顧問，審核委員會已聘請獨立顧問就審核提供協助。董事會從審核委員會處獲悉，儘管審核委員會意在切實可行的範圍內盡快完成審核，但審核委員會在此過程中遇到了一定的困難，如就關於確定調查範圍和理解獨立顧問建議的步驟或工作提出之理由，需要較預期更多的時間和努力來解決。

審核涉及對該公司若干買賣交易有關的事宜進行獨立調查，核數師已要求提供更多資料及文件，以完成截至2017年6月30日止財政年度的核數程序。

根據審核委員會，獨立顧問迄今為止所做的關鍵工作包括審查相關實體的財務數據；對客戶進行一般背景調查；檢查相關的銷售數據、發票和支持性文件；檢查相關交易的文件、條款和條件；進行貿易、客戶的信貸審查程序及潛在的重複銷售的相關分析；對客戶和供應商進行誠信盡職調查工作；並進行基準分析。審核委員會已知會董事會下一階段工作由獨立顧問執行涉及對進行及持續交易的背景和商業理由進行更詳細的分析，並涉及相關的交易記錄，文件和通信的分析，需要大量的工作。

審核委員會和獨立顧問考慮採用電腦分析技術協助工作。但是，目前建議的潛在成本超出了審核委員會的預期，因為它們與起初預算不成比例。大量費用已經產生，審核委員會考慮到目前的情況和比例相稱性，關注成本控制問題。審核委員會不僅對目前龐大的費用預算表示深感憂慮，也擔心該預算會不受規控的可能性和為完成調查程序可能無法控制。

為了在切實可行的範圍內盡快完成審核，審核委員會目前正在與獨立顧問就成本和預算事宜進行聯繫，並考慮成本較低和可有效地完成的替代程序之可行性和合適性。審核委員會亦正在與其他專業顧問磋商，以徵詢其對成本控制及可適用的方法的意見和推介。

審核的最終結果力求能夠包括調查結果(如可能)以及有關建議。審核委員會目前預計，在徵求獨立顧問和其他適當的專業顧問的意見後，可在未來幾週內就適用的方法、成本、預算和時間表達成共識，並深化就調查範圍雙方已達到的某些共識。如有更多資料，包括完成審核程序的時間表，將會另行公佈。



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