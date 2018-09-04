馬來東鐵項目或夭折？中交建：仍在磋商U+A0 風險永在

上週，國内主要從事基建建設業務的中國交通建設(01800-HK)（下稱中交建）公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，上半年中交建實現營業收入2075.86億元（人民幣，下同），按年同比增長16.1%；期内錄得母公司擁有人應佔利潤82.57億元，按年同比增長4.9%。

海外新簽合同倒跌，原因何在？

期内中交建新簽合同金額4287.68億元，同比增長1.7%；截至今年6月30日，未完成合同金額15466.82億元。值得註意的是，2018年首6個月中交建來自海外地區的新簽合同金額為1215.71億元，佔集團總新簽合同金額的28%；但對比去年同期的海外新簽合同金額1402.52億元就下跌了13.3%，而去年同期的數據則錄得57.12%的漲幅。

這里又有一個背景，那就是在今年7月初，中交建一紙公告宣佈收到業主馬來西亞鐵路銜接公司的書面通知，要求公司2017年6月簽署參與的東海岸鐵路項目（下稱馬來東鐵項目）立即暫停施工；而此前馬來西亞新任總理馬哈蒂爾亦宣佈取消或中止部分中資項目，諸多市場動態引發市場關註。

在此環境下，中交建上半年海外新簽合同金額的下跌是否預示著未來集團在海外市場特别是“一帶一路”項目的發展方面會更加謹慎呢？

對此，中交建海外事業部執行總經理李慶偉在4日下午集團中期業績發佈會上就回應表示，去年集團因為有一個馬來西亞東鐵項目（東海岸鐵路項目）的大訂單，因此海外新簽合同金額在去年上半年有了一個較大幅度的增長，在去年這樣一個大額訂單的基礎之上就為集團實現更大的增長帶來一定壓力。但他也表示，若以前三年海外新簽合同的平均水平作對比，今年上半年的數據其實是有增長的。

他亦指，今年下半年從中交建現有項目儲備的推進情況來看，集團對完成今年全年目標仍有信心；另一方面，他透露集團也在積極推進海外其他市場的項目，而從集團東南亞、南亞、非洲、以及拉丁美洲等地區的項目推進情況來看，對下半年完成全年目標亦充滿信心。

馬來東鐵項目正在磋商，進展待官方通報

那麽馬來東鐵項目眼下的情況究竟如何了？李慶偉回應稱，自集團今年7月初收到業主關於暫停東鐵項目的書面通知後，截至目前中交建還沒有接到任何進一步的書面正式通知。而未來這個項目的發展情況會如何，李慶偉就指，兩國政府、承包商和業主這兩個層面目前正在磋商，磋商的進展則還需留待官方通報。

不過他同時表示，相信馬方不管是政府層面還是企業層面都會本著對本國經濟發展、民生改善有利；以及中馬兩國友好經貿合作的大局出發，處理好這個事情，併指中交建也期盼儘早得到一個雙方都能接受的結果。

如此情況下外界自然關心若日後確定取消該項目，中交建會否得到來自馬方的賠償，李慶偉則稱按照有關工程的行規，合同内是有類似的條款，不過每個項目具體内容不一樣；至於金額方面他就指屬於承包商與業主之間合同的保密範疇，未得官方授權不便披露。

很“受傷”？風險永在，做好自己

對於是否會由於東南亞市場出現的變數而將未來更多發展精力轉移至其他海外地區，李慶偉就指，其實集團走出去和“一帶一路”實施多年來，所面臨的風險始終存在，但中交建對此信心仍很堅定。

他表示中交建在走出去和“一帶一路”建設過程中，一直是在佈局全球市場，且集團在對外合作上是多種多樣的。他認為就目前來看，集團海外業務的增長勢頭沒有改變，雖然海外新簽合同與上年同期相比有所減少，但未來在總量上很有信心能取得增長。

那麽遭遇變故會否令集團感到“受傷”而改變相關項目的爭取態度？李慶偉就指，不管是開展對外經貿合作，還是在境内的合作交易，執行合同過程中出現這樣那樣的問題也是在所難免。他表示以集團多年來走出去的歷程來看，遇到問題都會請相關方坐下來一起探討，此番事件亦不會影響中交建走出去和踐行“一帶一路”倡議的信心，併稱集團會繼續配合國家倡議和走出去的要求，繼續做好中交建該做的事情。

資本市場方面，最近一個月中交建股價整體跌勢明顯，從7月31日收市報8.67港元至昨日（9月3日）收報7.71港元，月餘時間内公司股價跌去11.07%。4日公司股價在盤中也頗為波動，前半日整體走低，後半日跌幅收窄，至收盤報7.7港元，全日微跌0.13%。

文\彭小留

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