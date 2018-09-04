吉利(00175-HK)：預計內地汽車市場銷量個位數增長！

今天（9月4日），吉利汽車(00175-HK)在港舉行股東特別大會。近日，國家新能源車政策變動趨勢越來越嚴格，比如說對汽車排放量的控制等，受國家相關政策影響，吉利汽車的股價已連跌5個交易日，於今日略微回升2.01%，收16.26港元每股。

據悉，現在市場中有長城汽車(02333-HK)旗下的SUV狂推減價，吉利汽車執行董事洪少倫對此表示，吉利汽車從來不用降價策略，未來也不會用，當集團推出一款新車，就會定準價。

洪少倫又對近來SUV車型銷量下跌作出解釋：因為前幾年SUV銷售大漲，而消費者變動速度沒那麼快，如今新車市場大、數量多，SUV銷量增速放慢都好合理。其實吉利出新車時並不會將客戶全部預計為買新車的人，潛在客戶則為要換車的人。他又指，目前內地汽車市場增速放緩，預計未來會出現銷量個位數增長的情況。

如今的汽車市場競爭激烈，外資公司在內地發展新能源汽車，洪少倫卻對吉利汽車很自信，「多點競爭不是壞事，可以讓消費者的選擇更加理性，如果消費者願意花時間去研究比較，那麼精明的人就會發現，最後還是選擇吉利吧」。

文：夏雨辰

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