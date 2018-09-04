威剛受惠PC出貨旺季 8月營收攀逾5年來高點

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (4) 日公布 8 月合併營收 33.81 億元，受惠 PC 傳統出貨旺季，單月營收月增 23.95%，年增 29.58%，為今年以來新高，也是 2013 年 6 月以來單月營收高點；前 8 個月累計營收 220.02 億元，年增 4.42%。威剛表示，受惠 DRAM 價格相對平穩與記憶體模組出貨暢旺，8 月 DRAM 營收比重達 71.18%，創近 8 年來單月新高。

威剛表示，8 月在 PC 傳統旺季出貨帶動下，單月營收突破 33 億元大關。從產品營收表現來看，受惠 DRAM 價格相對平穩與記憶體模組出貨暢旺，8 月 DRAM 產品營收躍升至 24.07 億元，月增 35.5%，年增 74.56%，DRAM 產品營收比重提升至 71.18%，創下近 8 年來單月 DRAM 產品營收新高紀錄。

威剛今年前 8 個月累計營收 220.02 億元，為近 5 年來同期新高。從產品營收表現來看，今年前 8 個月 DRAM 產品營收比重達 63.63%，非 DRAM 產品營收比重為 36.37%。

威剛強調，持續正面看待第 3 季 DRAM 市況，在客戶需求回溫與產業供需穩定之下，下半年 DRAM 產品營收表現仍將較其他產品線突出；NAND Flash 方面，雖然短期內產業競爭激烈，但 SSD 市場因價格刺激需求增溫，將持續投入工控及消費型 SSD 產品開發，以搶攻產業先機。

此外，看好電競產業持續升溫，威剛今年也加速布局電競領域，大舉招募電競人才，除推出電競專屬液冷 RGB 記憶體、SSD、電競耳機及電競鍵盤等產品，也贊助大型電競活動，積極扶植台灣優秀的電競戰隊與培養產業人才，預期在未來電競產業蓬勃發展之際，高毛利率的電競產品線可望成為公司營運成長主要動能之一。