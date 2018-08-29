電競用SSD商機可期 威剛發表XPG SX6000 Pro固態硬碟

在 NAND 晶片跌落到甜蜜點後，SSD 市場需求大增，商機龐大，記憶體模組廠威剛 (3260) 則鎖定電競領域推出新款 SSD，積極搶市。威剛旗下的電競品牌 XPG，發表新款 PCIe M.2 2280 固態硬碟— SX6000 Pro，採用 PCIe Gen3x4 高速介面與第 2 代 3D 快閃記憶體，不僅有 1TB 的大容量，讀寫速度還高達每秒 2100/1500MB，是一般 SATA SSD 的三至四倍。此外，SX6000 Pro 還支援多種加速技術和高階 LDPC 糾錯機制，是從 SATA 升級到 PCIe 的理想之選。



SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 固態硬碟，符合 NVMe 1.3 標準，並支援 HMB (Host Memory Buffer) 與 SLC Caching，使連續讀寫速度達每秒 2100/1500MB，隨機讀寫也有 250K/240K IOPS 的表現；與一般等級的 SATA SSD 相比，速度平均快上三至四倍！



在效能提升的同時，SX6000 Pro 還採用 LDPC(Low Density Parity Check Code，低密度奇偶檢查碼) 錯誤校正機制，可確保資料傳輸的準確度、延長快閃記憶體的使用壽命。另搭載第二代 3D 快閃記憶體，效率與耐用度均顯著提升，並有 256GB、512GB 和 1TB 等大容量，不論是開機、加載遊戲、存取或傳輸檔案都更有效率。



SX6000 Pro 除了支援 Intel 和 AMD 的新一代平台，還採單面 PCB 上件的設計，比起一般 M.2 SSD 厚度更薄，僅 2.15mm。不但可用於一般級、玩家級和專業型的筆記型電腦與個人電腦，即使是外型纖薄的 Ultrabook 也適用，讓使用者無需擔心相容性的問題。