【華冠投顧】指數下降趨勢線、類股震盪續整理

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：上櫃漲幅排行

3105 穩 懋：

經歷橫向整理之後，股價出現帶量反彈。不過，目前尚未站上趨勢中線之上，後續兩個空方缺口仍須帶量回補。

8436 大 江：

雖先前股價拉回整理，但量能並沒有出現縮減，顯見買盤仍在低檔承接，只要量能跟上，個股仍有機會表現。

6121 新 普：

經歷昨天長黑洗盤之後，股價今天出現長紅向上，可見大戶洗盤方式愈來愈震盪，留意後續量能是否跟上。

5371 中光電：

昨天股價拉回幾近跌停的價位，今天股價則是出現反轉紅 K，股價再出現新高點，若量能可以維持均量之上，仍有機會表現。

3323 加百裕：

股價先前黑三兵拉回整理，但後續出現 V 型反轉，昨天長黑、今天又出現高點，此做手戰鬥力極高，不宜買紅追高！

#台股盤勢分析：

指數今天出現帶量小紅，不過仍在下降趨勢線之內，因昨天美股休息一天，今晚美股收盤表現，才能夠確定全球股市，對於中美貿易戰的反應為何。櫃買指數今天也出現反彈，唯反彈僅到昨天一半黑 K，這表示後續櫃買指數，將會持續橫向整理。

儘管中美貿易戰影響全球股市，本月仍有多項電子產業重點，包括 9/12 蘋果的新機銷售，9/20 輝達新電競顯卡發表，都將牽引台股走勢。而季線扣抵本周過後將進入低檔區，加權指數若能維持季線之上，月底將有機會表現。

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