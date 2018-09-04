台股盤後－股王點亮蘋果光+被動止跌 未破昨低拉尾收復萬一

台股昨天在失守「萬一」城池後，今 (4) 日早盤指數最高回攻至 11028.27 點，但盤中在被動元件指標股一度持續疲弱，指數小幅翻黑，但低點未破昨低，加上股王大立光尾盤愈墊愈高，領軍蘋概股透出蘋果光，被動元件尾盤也止跌，拉抬加權指數終場上漲 57.16 點，收在 11021.38 點，成交值微幅量增至 1139.55 億元。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲 1.09%、食品股漲 0.27%、塑化股漲 0.69%、紡織股跌 0.52%、機電股漲 0.56%、造紙股漲 0.45%、營建股漲 0.11%、金融股漲 0.31%。

被動元件指標股國巨、華新科昨天雙雙跌停板，華新科下午便公布營收，企圖挽回股價意味濃厚，國巨早盤又跌破 600 元大關，華新科最低也跌到 270 元，原本表現依然相對弱勢，所幸低接買盤介入，國巨終場收紅，小漲 1 元收在 630 元；華新科也拉尾收平，其餘被動元件股包括奇力新、禾伸堂、斐成都漲約 5%，表現不俗。

雙鏡頭逐漸成為中階智慧型手機標配，且 3 鏡頭趨勢逐漸成型，美系外資看好大立光將是最大受惠者，調高大立光目標價至 6200 元，激勵大立光今天強勢大漲 200 元作收，收在最高 4890 元，漲幅 4.26%，一舉收復所有短期均線。

蘋概三王中，除了大立光勁揚，台積電中場也收在 257.5 元、小漲 0.19%，鴻海則收在平盤 80.1 元。

隨著 9 月蘋果新機效應，蘋概股也發光發熱，台達電、全新、宏捷科等表現亮眼，穩懋受惠 VCSEL 的新設計，小摩將其目標價調升至 280 元，激勵穩懋股價漲停到底作收。

分析師指出，台股昨天雖跌破萬一關卡，且長黑摜破 5 日線 11042 點，但並未爆出大量，顯示籌碼尚未明顯鬆動，今天低點又未破昨低，且瀕臨破底危機的櫃買指數今天大漲超過 1%，多頭重振信心，吸引低接買盤介入，順勢收復「萬一」關卡，本周觀察重點為中美關係發展及美股與陸股表現，另外，8 月營收將陸續公布，表現佳的個股值得關注。