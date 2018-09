新普非IT佈局高歌 美系外資打臉過早反應喊賣 股價重挫後回神

進入傳統旺季以及蘋果下週三 (12 日) 將舉行新品發佈會,加上非 IT 產品線佈局有成,帶動筆電鋰電池大廠新普 (6121) 股價大漲。不過,美系外資近日發佈報告認為,新普新事業發酵尚早,短線股價漲多,維持賣出評等,目標價 184 元。新普近年在蘋果產品面臨中國大陸同業的價格壓力之下,毛利率下滑,因此積極轉型非 IT 產品線,並在電動自行車、電動工具上面有所成果,尤其在日前法說會中釋出打開國際一線網路大廠的資料中心備用電池 (BBU) 市場最受矚目,帶動法說會後股價連番的上漲。



不過,美系外資近日出具報告指出,雖看好新普執行力與產品策略,但短線股價過早反應,評估其今年的非 IT 產品線占比仍不到 10%,明年占比約在 10-12%,因此維持賣出評級。



該機構預估,新普第三季營收季增率約 13%,來到 169 億元,在毛利率持穩以及費用率下降之下,預計第三季 EPS 可達 4.48 元,優於第二季的 4 元。新普週一 (3 日) 股價在此份報告的衝擊之下,下跌 7.56% 或 17 元,以 208 元作收,為其本波上漲以來首次長黑,不過週二 (4 日) 隨即反攻,午盤之前最高來到 224.5 元價位,上漲 7.9% 或 16.5 元,收復失土。