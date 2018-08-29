切入BBU新藍海 新普受三大法人追捧 持股比突破五成 股價創新高

新普 (6121) 找到新藍海，切入國際網路大廠資料中心備用電池 (BBU) 市場，並取得大單，成為營運成長新動能，加上 9 月 iPhone 新機將發表，蘋概股暖身，成為三大法人追捧標的，持股比突破五成創高，週三 (29 日) 再以 225 元創新天價。新普 8/13 業績發表會中，董事長宋福祥透露其 BBU 取得重大成果，國際前四大網路大廠中，已取得兩家訂單，一家聽牌，主因為看中鋰電池耐用、易維護等優點，因此，新普明年非 IT 業務可望突飛猛進，占總營收比重達 10-15%，挑戰百億大關，三年內上探 20%。



此外，時序即將進入 9 月份，主要蘋果不論 Macbook 與 iPhone 都有新機準備上市，蘋概股迎接旺季，至今仍為蘋果鋰電池主要供應商的新普，下半年傳統旺季業績行情也有保障。



週三該股隨蘋概族群上攻同步大漲，最高來到 225.5 元價位，漲幅達 3.9%，再創簡資後新天價，如從業績發表會起算，短線漲幅逾 23%，三大法人買超積極，甚至在新普業績發表會後，外資只進不出，累計 8 月以來大買逾 7 千張股份，持股比攀升到逾 47%，投信 8 月也買超逾 3 千張，總計三大法人週三再度買超 853 張，持股比也正式突破 50% 大關。