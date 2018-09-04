蘋果新機蓄勢待發 康控-KY業績有望逐月加溫 獲利動能點火

隨蘋果三款 iPhone 新機將於美國時間 9 月 12 日正式發表，蘋果聲學元件供應大廠康控 - KY(4943) 業績加溫行情啟動，今日開盤股價即一路上揚，盤中股價更是大漲近 8%，最高來到 286 元。法人表示，今年蘋果三款 iPhone 齊發，康控 - KY 今年出貨量將較去年倍增，而隨三款新機陸續上市，也看好康控 - KY 業績將逐月升溫。蘋果今年將發表三款新版 iPhone，康控 - KY 表示，7 月開始兩款新機將先啟動拉貨，第三款 iPhone 則將於 8 月開始出貨，目前預計出貨量將為高階版的三倍，雖整體聲學元件單價有降低，但出貨量倍增，且製程較為簡易，有利學習曲線爬升，10-11 月放量出貨後將帶動營收攀峰。



康控 - KY 預期，第三季聲學佔比將拉高至五成，毛利率也將回升至 43-46% 水準，而在價格部分，法人則指出，下半年聲學元件價格已談定，且目前沒有調整的態勢，不會像去年有較大調價雜音，在出貨量成長下，下半年獲利有望優於去年旺季水準。