譁裕下波成長聚焦基地台、車用 明年業績發酵

天線廠譁裕 (3419) 持續淘汰利潤較差的消費產品，上半年營收年減 13%，但 EPS 持穩 0.18 元。董事長林祺生表示，未來發展將聚焦在基地台及車用二大領域，基地台天線已陸續打進供應鏈，5G 基地台下半年更將小量出貨，車用除車後市場，也間接與歐洲汽車品牌廠合作切入車前市場，明年業績將發酵。受到中國紅色供應鏈競爭，譁裕近幾年轉型投入大基地台天線研發，並逐步淘汰利潤太差的消費性產品，林祺生說，不希望公司業績是「虛胖」，過去幾年持續淘汰毛利差產品線，目前已經調整差不多，消費性占比降至約 1/3。



未來譁裕會聚焦在基地台及車用二大領域，現在基地台已打入日本市場，國內電信更是五家通吃，去年也進入東南亞市場，林祺生說，越南市場是交貨整套產品，再教客戶組裝，印度市場要求當地設廠，現在也在評估中。



5G 即將商轉，物聯網應用多元，譁裕已拿到智慧娛樂的無線智慧音箱、智慧零售應用的自動販賣機無線天線，以及各類水電燃氣錶天線訂單，用在 5G 基地台的天線也已經準備好，現已有二個美國營運商客戶小量出貨，預計明年下半年量將放大。



車用天線目前主要業績來自車後市場，在美國、美洲、東南亞和系統商合作，都有拿到一些標案，目前年營收貢獻約二億元，應用以車隊管理、監控等為主，譁裕認為，現更間接與歐洲汽車品牌廠合作開發車用新品，切入車前市場。



林祺生認為，中美貿易戰對於台灣有工廠出貨到美國的公司，是正面的、是好事，且通訊設備和安全有關，歐美客戶對中國生產產生疑慮，已有轉單效益在醞釀中。基地台、車聯網明年將發酵，並帶動業績成長，而今年下半年業績會維持 7 月水準，對比去年因大陸帳款打消呆帳虧損，今年營運會進入正向循環。