海底撈過上市聆訊，火鍋江湖風雲再起

根據港交所披露的信息顯示，昨日（9月3日）海底撈已通過港股上市聆訊，且一併更新招股書。更新後的招股書顯示，海底撈於2018年上半年實現營收73.43億人民幣，同比增加54.4%，據沙利文報告，按2017年營收計算，海底撈在中國和全球的中式餐飲市場中均排名第一，同時也是增長最快的中式餐飲品牌。

餐廳網絡擴張，整體收入得益

海底撈收入的增長得益於餐廳網絡的擴張。招股書内指出，截至最後實際可行日期，海底撈經營餐廳數量共362家，除了中國内地的331家，海底撈還在台灣、香港、新加坡、韓國、日本及美國等國家和地區設有31家門店。

門店激增最直接的影響是海底撈整體的運營收入。單從運營收入講，2017年全年海底撈錄得收入106.37億人民幣，2015至2017年復合年增長率為35.9%，而2018年上半年取得收益73.42億，同比上漲54.4%。而在招股書餐廳收入中引人註目的是，2018年上半年海底撈新開設餐廳收入同比增加161%，而現有餐廳收入同比增加為48%，可見收入的增長最終得益於海底撈今年下沉二三線城市的經營戰略。

下沉戰略成效顯，二三線營收是亮點

按照地區劃分餐廳經營所得，海底撈在今年上半年來自一線城市的收入為18億人民幣，去年同期此數據為14.27億元，同比增長26%；來自二線城市的收入為34.68億，去年同期23.40億，同比增長48%；來自三線及以下城市的收入為14.01億，去年同期6.36億，同比增長120%，可見二三線城市餐廳收入增長明顯。另外，從整體顧客的人均消費來看，二三線城市的人均消費與一線城市相差無幾，但卻一起帶動了海底撈整體翻台率。上半年其在二線城市的翻台率最高達到5.1次/天，而整體翻台率則為4.9次/天。近3年來，海底撈的翻台率分别為4.0次/天、4.5次/天以及5.0次/天。根據沙利文報告，海底撈的翻台率在中國主要中餐品牌中較高。

業界普遍擔心由於海底撈門店擴張速度過快而導緻盈虧失衡。根據沙利文報告，當前國内主要的中餐品牌通常在3到6個月及在15到20個月内達到首次盈虧平衡及現金投資回報，而在海底撈，根據更新後的招股書顯示，達緻首次盈虧平衡隻需要1到3個月。

另外，財華社於較早前發佈的一文中指出，海底撈相對完善的關聯交易產業鏈也為其控製成本的一大有效途徑。據悉，目前海底撈的主要底料供應商為集團旗下的頤海國際（01579-HK），加工食材的主要供應商也屬於旗下蜀海集團，而新餐廳的裝修材料及門店翻新也主要由蜀韻東方提供。值得一提的是，紮魯特旗海底撈為海底撈的火鍋主要食材——羊肉的主要供應商，這與以從新西蘭進口羊肉的呷哺呷哺（00520-HK）相比，具有明顯的控本優勢。

關於海底撈下半年表現，招股書指出，收入的波動受新餐廳開業的數目和速度影響，由於集團的新餐廳一般集中在下半年及農歷新年開業，即是在上半年新開業餐廳不能貢獻整個上半年6個月的收入，反之下半年便可貢獻到6個月收入，因此在那一個年度内新開業的餐廳，通常會為下半年帶來較大收入貢獻。

作者：黃玉婷

編輯：賀秋霞

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