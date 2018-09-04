就從9月起!反避稅兩大招實施 主要影響這些人群

據券商中國消息，經過一年多準備工作後，CRS 自本月起正式在中國實施，這也是中國首次開展金融賬戶涉稅信息的自動交換。這也意味著，中國國稅收居民在其它參與CRS的幾十個國家的金融賬戶信息將被交換給中國稅務部門。

根據最新個稅法的規定，依法繳納個人所得稅的分為居民個人和非居民個人。值得註意的是，新個稅法對於稅收居民身份的判定使用了183天劃分的國際通行慣例，這也就意味著，中國公民簡單使用第二國護照的方式規避CRS申報將行不通。

普華永道中國私人客戶服務中區主管合夥人王蕾表示，居民身份的判定與CRS也息息相關，中國公民通過簡單買本他國護照來規避CRS申報的時代將徹底結束。當中國的新稅法昭告天下，海外的金融機構自然不會接受一位中國公民提供的島國護照+島國稅務居民證明+30天的離境記錄，繼續閉著眼睛把該公民的CRS的信息報去島國，除非該中國公民可以提供該年183天的離境記錄。因此，對於通過使用他國護照避免CRS申報的高淨值個人，應儘早認識到這一即將發生的變化，及時應對。

如上所述，CRS將影響的人群主要是那些在海外有金融資產的居民個人，包括在海外有殼公司投資理財、在海外購買了大額保險、在海外設立家族信託等人。但從先易後難的排查角度看，CRS交換初期重點檢查的納稅人是高資產人群。多位受訪的金融律師認為，100萬美元以上的高資產人士是這次全球資產透明化進程的主要攻克對象。雖然CRS併沒有把低資產人士排除在外，但交換賬戶信息會產生海量數據，即便有些低資產人士不願意資產被“透明化”，但從實踐角度來說影響併不大。

據經合組織(OECD)發佈的消息，中國已經依據《多邊稅收徵管互助公約》第29條之規定，將《公約》效力正式擴大於香港和澳門兩地。《公約》將在2018年9月1日正式在香港和澳門兩地生效實施。

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