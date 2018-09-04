看本益比抄底新興市場？分析師：會讓你誤入歧途

新興市場風暴加劇，貨幣暴跌、政治混亂以及有史以來最大的 IMF 救助資金都成為了頭條新聞，在過去的四個月裡，阿根廷陷入了貨幣危機。

阿根廷披索成為全球表現最差的貨幣，自今年年初以來，阿根廷披索兌美元的匯率跌幅超過 50%，阿根廷政府正在努力挽救投資者信心。另一新興市場土耳其，也遭受類似的投資市場信心崩落，使得土耳其里拉陷入歷史新低點。

然而現在「進場抄底」的時候到了嗎？

坦白說，很可能還沒有。

新興市場股市目前似乎比發達國家便宜，特別是與昂貴的美國市場相比。的確，MSCI 新興市場指數在未來 12 個月的估計的本益比為 11 倍，在美國則是 17 倍；而今年以來，土耳其和阿根廷貨幣兌美元匯率大約下跌一半，拖累印度和印尼等國家的貨幣經濟。最大的新興股票市場中國重新陷入熊市，新興市場股票指數也是如此。

但是，事實上新興市場股票和主要新興債券指數，仍均未回吐所有去年的獲利和收益，更不用談新興市場是否已經降到真正低點，因根據歷史標準估算，目前新興市場的估值也不是最低，新興市場指數恐怕只是「看起來很便宜」。

巴林銀行宏觀經濟和地緣政治風險主管 Christopher Smart 說道：「看新興市場指數的 PE 會讓你誤入歧途。」「新興市場很多指數皆仰賴全球科技和全球商品週期，並不市新興市場中產階級帶來的成長動能。」