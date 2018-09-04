阿根廷及土耳其之後 新興市場匯率風暴將吹向印尼？

崩跌、崩潰、血洗，無論你喜歡用那一個字眼，新興市場的貨幣正面臨重大危機。最令投資人擔心的是，它對全球的傷害可能難以控制，演變為真正意義上的傳染病，將痛苦蔓延全球。

土耳其和阿根廷都可以說有各自獨特的問題，重擊了他們的貨幣。但南非幣、巴西里爾、印度盧比、印尼盾等新興市場貨幣，也接連創下低點。如果認為亞洲在金融危機後已經更為強健，那麼印度、印尼近日的情況，會讓投資人備感頭痛。

印尼盾續創 20 年低

週一 (3 日) 症狀加重的是印尼。印尼盾兌美元匯率週一下挫 0.7%，至 14777 盧比兌 1 美元，續創 1997-98 年金融危機以來新低。儘管中央銀行週末干預，依舊擋不住強勁的賣壓。

印尼盾創 20 年低

據《economic times》報導，事實上，即使在阿根廷披索與土耳其里拉開始崩跌之前，新興市場也面臨壓力。這主要與美國利率上升和美元走強有關。原本新興市場相對較高的殖利率具有吸引力，但隨著美國升息，利差下降，將資金吸引入美國。

印尼央行感受到危機，自 5 月中旬以來已經 4 次升息，但依舊無法穩住局勢。今年以來，印尼盾兌美元已經下跌 9%。

為何印尼易受傷害？

但為什麼是印尼呢？印尼是亞洲新興國家中，少數幾個經常帳仍為赤字的國家，其他的只有印度及菲律賓。近期數據顯示，赤字已經來到 4 年的高點。赤字經濟更加依賴外國資金來滿足需求，也因此，特別容易受到情緒低迷和外流加速的影響。

此外，評級機構穆迪的數據顯示，印尼約有 41% 的政府債務來自外匯交易所，亦即當印尼盾進一步下跌，會使得支付的代價更為昂貴。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 指出，債券大多為外資所有，加上企業增加的美元債務，都使得印尼盾更易出現疲軟。「如果新興市場風險導致信貸利差進一步上升，並且在 11 月伊朗遭制裁前油價仍然走高，那麼突破 15000 的風險將變得明顯而實際。」

央行干預效果有限

今年以來，印尼盾的表現堪稱亞洲第 2 差，僅優於印度，但如果自 1 月底新興市場開始有拋售跡象起算，排名則是墊底。基準 10 年期政府債券的殖利率，也升至 2016 年底以來新高。

印尼央行正瘋狂提高利率。自 5 月以來，一共上調利率 125 個基點，並干預貨幣和債券市場以遏制損失。央行也表示願意應對過度的市場波動。雖然意圖強烈，但效果仍相當有限。

從另一個角度來看，印尼的基本面遠優於阿根廷、土耳其及俄羅斯等新興市場國家，暗示它受傷的程度，應不會如這些國家嚴重。印尼所擁有健康的外匯存底，也給人們帶來一些希望。

若回顧 2013 年，當美國聯準會開始縮減寬鬆時，新興市場同樣出現一波資金回撤造成的匯率貶值，當時印尼盾就是是亞洲受打擊最嚴重的貨幣之一，兌美元下挫逾 25%。