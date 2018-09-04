海底撈上半年同店銷售增速大降 律師稱劉強東99%不會被起訴

熱點新聞

· 海底撈更新招股書：上半年營收增長 54%

9 月 3 日港交所披露資訊顯示，海底撈已通過上市聆訊，同時更新了招股書。招股書顯示，今年上半年，海底撈實現營業收入 73.42 億元，比上年同期 (47.56 億元) 增長 54.4%。海底撈全國門店數量由去年底的 273 間增至 362 間，今年上半年新增 71 家門店，且大多數新增門店集中二三線城市。此外，海底撈同店 (經營一年以上) 銷售比上年同期增加 6.4%，較往年 14.1%、14.0% 的增幅有所下降。

· 娃哈哈新品於拼多多首發

近日娃哈哈低調上線了一款乳酸菌飲料「呦呦君」，備受關注的是，「呦呦君」是在拼多多平台的娃哈哈官方店開售。中國食品產業分析師朱丹蓬表示，娃哈哈與拼多多的消費群體在重合度方面是比較高的，娃哈哈因價格便宜，占據了部分中低收入人群的市場。拼多多的主流消費人群跟娃哈哈產品的定價與定位是相符的。

· 劉強東美國律師：他 99% 機率不會被起訴，警方或道歉

3 日晚上 11 點許，京東 CEO 劉強東在在明尼蘇達州的當地律師約瑟夫 · 弗里德伯格表示，劉強東被拘留後獲無條件釋放，表明其不會受到起訴。如果真的受到起訴，那他會感到極為震驚。如果該指控屬實，那麼明尼阿波利斯警方不會釋放他，而且是毫無限制條件的釋放，通常情況來講，這意味著他不會遭到起訴。我們也堅信他此後也不會受到任何起訴。弗里德伯格認為劉強東最終可能會因為這次被捕，而收到 (警方的) 道歉。

· 愛奇藝正式關閉前台播放量數據

9 月 3 日，愛奇藝對外發布聲明稱，即日起關閉顯示全站前台播放量數據，此前在劇集簡介下方顯示的「播放量」已經統一改為了「熱度」。鑒於人們對播放量愈發看重，市場上已逐漸形成一條運作老練的灰色利益鏈，1 萬點擊量僅需幾十元就可完成。與此同時，為了讓數據顯得較為逼真，刷量團隊還會設計出刷量方案，營造真實感。據愛奇藝介紹，此次將以綜合用戶討論度、互動量、多維度播放類指標的內容熱度，在各端逐步代替原有播放量顯示。

· 上市在即，美團外賣降補貼漲抽成

即將展開上市路演的美團點評近期在 C 端的補貼力度明顯減少，同時提高了抽成。與此同時，北京商報記者了解到，近期美團外賣正在對一些即將續約的餐飲品牌提升抽成，有的單體餐廳的抽成從之前的 15% 提升至 19%。部分商戶表示可能暫停外賣業務。

· 亞馬遜盯上 880 億美元網路廣告市場

亞馬遜已經改變並占領了網路零售市場，正在全力挺進一個高利潤率的全新領域：網路廣告，並迅速成為谷歌和 Facebook 的一家主要競爭對手。亞馬遜挺進網路廣告領域，意味著消費者可能在以前看不到廣告的地方看到廣告。

· 餓了麼回應總局約談：已經積極行動，落實總局各項要求

9 月 3 日，餓了麼就網路訂餐食品安全問題被國家市場監管總局約談事件回應稱，會確保各地分公司、代理商及時、全面地完成向當地監管部門的備案; 已在全面排查平台商家的經營資質情況; 將繼續擴大百萬餐盒封簽進商戶、明廚亮灶這些項目的覆蓋面; 設置了 7*24 小時客服，並正持續優化客服方案; 推出了食品安全問題一鍵理賠功能，還建立了商家信用分體系。

投研觀點

· 阿里、京東、拼多多規則 & 模式全解析

阿里、京東、拼多多雖然有一些重合的品類，但是總體品類分布還是差異巨大，不同的品類或需從戰略上就選擇不同平台。阿里—品牌商適配原則：流量聚集仍為一個主要戰略。②京東—品牌商適配原則：本質上品牌商是「To 京東」，保質是第一要務。③拼多多—品牌適配原則：本質上是長尾需求的整合，需要更多適合長尾的易耗品品牌。而拼多多平台上 GMV 占比最多的品類為食品類，其次是母嬰類和女裝類，三項占比總和達拼多多總 GMV 的 34%。可以看出，拼多多也是更強於「消耗性日用品」的，而拼多多本身還有一個「低值易耗」的標籤，和其社交電商的風格也有分不開的關係。都是非常高頻的品類。

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