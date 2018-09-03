愛奇藝告別唯流量時代 騰訊系巨額IPO考驗資本市場

熱點新聞

• 貓眼微影已確定赴港 IPO 即將公布招股書

周一，全天候科技提到，貓眼電影由美團網於 2012 年推出，2017 年 9 月貓眼電影與微影時代在線票務業務合併，成為今日的貓眼微影。2017 年第 3 季度，貓眼微影在中國電影在線票務市場的市佔率達到 52.5%。

• 京東將上線網約車業務？子公司經營範圍新增「網路預約出租車經營 」

全天候科技周一提及，CEO 劉強東在美國涉案後，京東周一又有重磅新聞傳出——公司或將上線網約車業務。

企查查資訊顯示，8 月 29 日，京東子公司江蘇京東資訊技術有限公司經營範圍發生變更，新增的業務包括網路預約出租車經營、公共汽車客運服務。這也是京東公司首次傳出介入網約車業務的消息。

• 愛奇藝以《延禧攻略》遭擅播為由 向今日頭條索賠三千萬

全天候科技周一提到，愛奇藝認為，今日頭條侵害了其對《延禧攻略》的獨占性資訊網路傳播權，造成了極大損失。今年以來，今日頭條已經 3 次起訴百度，緣由分別是「不正當競爭」、侵犯今日頭條影音版權、惡意詆毀商譽。

• 告別唯流量時代 愛奇藝宣布關閉顯示前台播放量

周一，愛奇藝發布聲明稱：

我們認為不唯點擊量，堅持思想精深、藝術精湛、製作精良相統一的原則，堅持以品質評價為核心的導向，必將成為網路視聽節目質量科學評價體系中的核心標準。風清氣正的網路空間需要大家齊心協力、久久為功來構築。我們希望通過全行業的努力，達成「告別唯流量論」的共識，一同推動新時代文藝創作的繁榮發展。

投研觀點

• 阿里戰略入股、機構扎堆調研，分眾傳媒為何仍遭甩賣？

獲阿里 150 億戰略入股的分眾傳媒上周三披露了 2018 年中報，亮眼的業績吸引了 141 家機構前去調研，然而當天公司股價卻閃崩大跌，龍虎榜顯示機構凈賣出 4.44 億，自中報披露以來，分眾傳媒近幾日已累計下跌 10.50%。

• 蔚來、美團、騰訊音樂聯袂上市 騰訊系巨額 IPO 考驗資本市場

未來一個月，蔚來汽車、美團點評和騰訊音樂這三家騰訊投資的科技公司將陸續 IPO。但英國《金融時報》認為，現在是一個「糟糕的時刻」：

（美國和香港）股市正受到來自全球貿易摩擦、中國經濟增速放緩和監管風險上升的衝擊，中國科技公司的燒錢傾向也讓投資者感到日益不安。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：

『新聞來源／華爾街見聞』