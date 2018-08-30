貿易戰鬆動？川普簽署韓國、巴西等國 限定配額「豁免」鋼鐵關稅

美國商務部週三 (29 日) 表示，美國總統川普已批准一份針對性豁免部分國家鋼鐵和鋁配額的公文。

這份聲明中提到，針對 3 月 1 日美國宣布對進口鋼鐵鋁産品加徵關稅，川普已簽署一份公文，允許韓國、巴西和阿根廷鋼鐵鋁，透過限定關稅配額豁免關稅。

聲明強調說：「公司可以根據美國鋼鐵或鋁生產商取得數量或品質不足來申請產品豁免。在此情況下，一旦申請獲美批准，就不會徵收關稅。」

3 月 23 日起川普以國家安全為由，對輸美鋼鐵和鋁產品徵收高額關稅，各為 25% 關稅與 10% 關稅。

爾後，美國對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鐵和鋁進口關稅於 6 月 1 日生效，商務部長羅斯 (Wilbur Louis Ross) 於 5 月 31 日表示，對阿根廷、澳洲和巴西等國向美國出口的鋼鋁實施永久豁免關稅限制。

羅斯表示，3 月 26 日韓國已得到美國永久性的豁免，但需受美國進口配額限制，每年鋼鐵最多出口約 270 萬噸，是由 2015 年至 2017 韓國年均對美鋼鐵出口量為 70% 計算出來。

美國是巴西的第二大鋼鐵出口國，僅次加拿大，巴西政府先前表示，美國對巴西鋼鐵、鋁出口限定配額和加徵關稅是不合理的，但仍然願意談判解決方案。

巴西鋼鐵一旦實施配額措施，預估今年巴西鋼鐵出口量減少 55.2 萬噸，較去年下跌 3.1%。

根據 IHS Global Trade Atlas 資料顯示，2017 年美國前十大鋼鐵進口國中，加拿大進口量第一 (占 17%)，其次為巴西 (占 14%)、南非 (占 10%) 和墨西哥 (占 10%)。