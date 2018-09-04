從貿易戰打到海外投資：陸拉攏非洲 美國把海外基建投資擴大一倍

中美除了在貿易戰打得不可開交，如今更在海外投資上角力。

昨 (3) 天中國國家主席習近平才宣布，加碼 600 億美元挺非洲經濟，並免除舊債。無獨有偶，美國也忙著敲定多項計畫，把對全球大型基建項目的規模擴大一倍，現在就等參議院批准。

習近平在昨天中非合作論壇上指出，未來三年將實施八大行動來支持非洲的產業、貿易、環保等建設，並向非洲再提供 600 億美元支持，包括 150 億美元的無償援助、無息貸款和優惠貸款；提供 200 億美元的信貸資金額度；支持設立 100 億美元的中非開發性金融專項資金和 50 億美元的自非洲進口貿易融資專項資金；推動中國企業未來 3 年對非洲投資不少於 100 億美元。

習近平更加碼免除與中國有外交關係的非洲最不發達國家、重債窮國、內陸發展中國家、小島嶼發展中國家截至 2018 年底到期未償還政府間無息貸款債務。

不過，也有非洲媒體報導，中國在當地工程不緊危害環境，而且有的中資中斯指聘請中國人，不願意聘僱當地員工。美國麥肯錫公司 2017 年的報告就指出，8 個非洲國家的 1000 多家中國企業進行調查，發現儘管這些企業 89% 的僱員是非洲本地人，56% 經理或以上級別人員並非當地人，另外僅 47% 中國企業會從非洲本地企業進行採購，代表當地企業無法從中國投資獲利。

也有批評聲浪指出，中國在非洲投資是在製造「債務陷阱」，例如肯亞受中國資助的鐵路項目，營運第一年就虧損 1 億美元，這條鐵路是是向中國進出口銀行借貸 30 億美元興建，估計得花 15 年償還債務，目前中國持有肯亞 70% 的債務。

美國擴大海外投資

眼看中國透過一帶一路的全球投資計畫，藉以重新布局全球貿易路徑通往中國，更大手筆砸下上兆美元資金在各地蓋高鐵、鐵路、馬頭和港口，看得全球老大美國膽戰心驚。

為了制衡中國影響力，日前國會議員更發起一項法案，將美國數個政府機構合併為一個新機構，每年有權提供高達 600 億美元的國際開發融資，比起目前履行這此職責的機構可提供資金上限多了兩倍多。

這家新機構的主體將是 OPIC，OPIC 由美國前總統尼克森於 1971 年建立，旨在幫助美國企業在開發中市場和新興市場投資，進而推動美國的外交政策目標。佛羅里達州共和黨議員、該議案的眾議院聯合發起人之一 Ted Yoho 指出，美國已經意識到中國目前正在做什麼，強調美國必須予以反擊。

目前這項法案已經在眾議院過關，只剩下參議院的少數問題，但在川普政府大力推動下，後續通過機率還算樂觀。