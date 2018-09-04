這場豬瘟恐拉高中國通膨 債券投資人剉著等

非洲豬瘟在中國已有五起案例，也讓債券投資人開始擔心，這項疫情是否加速通貨膨脹，進而引發拋售潮。

這起中國非洲豬瘟最先出現在遼寧省瀋陽市，隨後一路向南蔓延，河南省鄭州市、江蘇省連雲港市、浙江省溫州市接連淪陷。

8 月初至今，非洲豬瘟爆發後導致豬肉價格大漲近 10%，有中國菜都之稱的山東壽光市接連遭兩個颱風襲擊，蔬菜全毀，導致中國全國菜價上漲，讓通膨成為近期中國熱議話題，就連官方也得出面安撫民心，強調這是正常季節波動，今年不存在高通膨問題。

海通證券首席經濟學家姜超指出，短期 3-6 個月不能排除停滯性通膨預期，若豬瘟進一步擴散、加速豬週期提前見底，使豬價轉折點提前到來，假設大約半年後豬價回升到過去三年的平均水準，代表豬肉 CPI 年增率將升至 10%，帶動 CPI 年增率上升約 0.6 個百分點，將帶來新一輪通膨擔憂。

中國當地信評最高的企業票據平均收益率反彈 (圖自彭博)

外電報導，尤其目前中國大發地方債，分析師預計將從債券市場上吸走大量銀行資金。過去四周以來，中國當地信評最高的企業票據平均收益率已經漲了 39 個基點至 4.44%。

華邦證券固定收益分析師王文煥指出，債券投資人對於任何通膨隱憂都會非常敏感，強調豬瘟和菜價攀升，以及前陣子炒得沸沸揚揚的房租飆漲，肯定都會影響到債券市場交投情緒。

進一步來看，食品約佔中國消費者通膨率的 30%，7 月消費者物價指數比去年同期上漲 2.1%，高過 6 月份的 1.9%。債券收益率持續攀升，很可能抵銷中國官方為了減緩貿易衝突，陸續推動經濟刺激措施與降低企業部門借貸成本等政策效果。

到目前為止，預計中國今年消費物價指數將上漲 2.1%，但分析師提醒，要小心非洲豬瘟若進一步蔓延，很可能加劇中國物價上漲壓力。工業經濟研究與諮詢公司分析師徐漢飛在最新研究報告中指出，預計短期內通膨很可能進一步上升，長期債券收益率也會出現反彈風險。