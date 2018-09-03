貿易談判有接觸沒進度 陸多招穩經濟 增加貿易持久戰籌碼

繼 8 月 23 日中美貿易談判結束後，消息人士指出，目前雙方依舊維持接觸和磋商。不過有媒體指出，目前中國方面已放棄息事寧人的態度，近來不斷推出刺激措施穩固經濟，已經做好打持久戰的心理準備。

中美貿易談判在 8 月 23 日於華盛頓結束後，消息人士指出，目前雙方主要工作團隊依舊持續接觸與磋商，不過兩國下一輪談判計畫究竟何時進行，目前還未有消息，甚至有說法指出，中國方面提出在美國 11 月中期選舉以前不再舉行談判。

儘管貿易談判未有新進度，美國方面的進度卻持續推進，對中國 2000 億美元商品課徵 10-25% 不等關稅的公眾諮詢期，期將在 9 月 6 日結束。針對外界揣測，美國很有可能在公眾諮詢結束後立刻宣佈開徵，對此美國總統川普回應，這項說法「不完全錯誤」。

眼看美國加碼制裁幾成定局，香港媒體《經濟日報》社論指出，中國官方已經放棄息事寧人的想法，看清美國是在「戰略遏制」中國崛起，希望透過輿論、關稅、科技等手段改變中國原有發展模式，也是美國打這場貿易戰背後最深層的原因。

認清背後目的後，中國目前回應堪稱冷處理，除了公佈將對美國價值 600 億美元課徵關稅外，其他反應還算克制，避免讓貿易戰戰線越拉越廣，反而讓自己處在不利地位。

對內方面，動作可就一籮筐，除了力穩匯率，在人民幣匯率上設涉逆週期因子，避免匯價過度波動引發資本外流，損害經濟和金融穩定。

法國巴黎銀行中國利率與匯率策略師季天鶴指出，若接下來中美貿易戰若有任何意外結果，或市場風險事件，極可能打破人行目前力求保持的微妙平衡，刺激人行收緊外匯措施。

北京亦對一般民眾則祭出新的減稅方案，降低中低收入民眾稅負，刺激消費；對企業也推出減稅降費，刺激企業投資。

至於每回中國經濟減緩都會看到的基礎建設措施，這次也沒有缺席，中國財政部 8 月 14 日要求加快地方政府專項債券發行和使用進度，在 9 月底前至少要完成發行至少 80% 的新增地方政府專項債券，並在 10 月份出清剩餘額度，為基礎建設籌募資金，先前更傳出把銀行的地方債風險權重由 20% 降至 0%，最多可讓銀行釋出人民幣 3 兆元信貸。

尤其基礎建設和地方債務都是中國原本去槓桿的重點項目，這回中國官方不惜如此，就是要先穩定國內經濟，才有實力和美國打這場長久貿易戰的背後布局。