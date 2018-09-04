紐約匯市─新興貨幣問題任在 美勞動節抑制交易活動 英鎊看脫歐臉色

美國週一 (9 月 3 日) 放勞動節假日 1 天，股市休市。

由於全球之間貿易戰升級以及新興市場貨幣拋售的擔憂，全球股市週一連續第 3 天下跌。然而，美國市場因勞動節休市，交易活動普遍受到抑制。

歐洲股市基本持平，而倫敦 FTSE 股因英鎊走低而上漲近 1%。亞洲日本以外最廣泛股票指數的摩根士丹利資本國際 MSCI 和東京的日經指數 Nikkei 也均下跌約 0.7%。

受全球貿易擔憂的影響，摩根士丹利 MSCI 國際全球指數，衡量 47 個市場，下跌 0.2%，主要新興股票指數下跌 0.7%。

美國總統川普週末表示，沒有必要讓加拿大加入北美自由貿易協定 NAFTA，並警告國會不要干涉貿易談判。上週川普也向助理透露，準備在週四 (6 日) 公眾意見徵詢期結束後立即向中國征收 2000 億美元的進口關稅，使美中貿易戰的緊張局勢繼續蔓延。

上週阿根廷和土耳其的貨幣出現大幅下跌之後，貿易問題將繼續成為投資者關注的焦點。而調查顯示，製造業活動也受到 8 月訂單不佳的打擊。對採購經理人的調查顯示，歐洲和亞洲的工廠面臨越來越大的壓力，預計美國也處於同樣的狀態。

在新興市場，動盪仍在持續。數據顯示土耳其 8 月份通貨膨脹率飆升至近 18% 後，其貨幣里拉又引發貶值。印尼盾也跌至 20 年來的最低水平。

巴西幣兌美元匯率下跌超過 1%，而伊朗里亞爾兌美元匯率也創歷史新低。

最近幾週新興市場動盪中心的土耳其里拉下跌 1% 至每美元 6.62。

英鎊兌美元價格日線趨勢圖 / 圖：xe

在主要貨幣中，由於歐盟首席脫歐談判代表 Michel Barnier 「強烈反對」英國在離開歐盟後任保持貿易關係，使英鎊再次在表現不佳。

此外，有消息稱英國製造來到 2 年新低，8 月份出口訂單也出現罕見下滑，加劇了英鎊貶值。

該貨幣最後下跌 0.7% 至 1.2874 美元，兌歐元下跌 0.8% 至 0.9024 英鎊。

衡量美元兌一攬子其他主要貨幣價值的美元指數似乎持平。而投資人似乎也較偏向於避險貨幣，如日圓及瑞士法郎，兌報酬率較高的貨幣收益受到支持。

在歐洲債券市場，意大利國債報酬率小幅下跌，惠譽 Fitch 評級週五將其信用評級維持在 BBB 不變。