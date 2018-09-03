新興市場貨幣競貶 「雙印」難兄難弟同被打趴

新興市場貨幣的貶值風暴擴散至印尼和印度，周一「雙印」貨幣雙雙重挫，印尼盾貶至亞洲金融風暴以來新低，印度盧比則持續在歷史低點附近徘徊。

據彭博社報導，印尼盾兌美元周一一度來到 14745，為 1998 年亞洲金融危機爆發以來，首次跌破 15000 整數關卡。

新興市場貨幣貶值擴及印尼盾來到亞洲金融風暴以來新低。(來源：Bloomberg)

印尼盾年底前可反彈至 14500

分析師指出，由於印尼對貿易逆差及對石油進口的依賴，使得土耳其和阿根廷的金融動盪擴及印尼，周一印尼盾再受打擊，使得今年以來的貶幅已達 9.2%

過去三個月以來，印尼盾跌幅超過 6%，儘管印尼央行已進場干預匯市及債市， 期間並四度升息，但印尼盾的跌勢迄今仍未止住。

不過，馬來西亞 RHB 銀行仍樂觀看待印尼央行阻貶，預期印尼盾將在年底前反彈至 14500 左右。

印度盧比明年底前恐見到 68

同樣悲催的印度盧比，今年以來貶幅達 11.3%，貶勢之重更超過印尼盾，上周五兌美元一度貶至 71.209 創下歷史新低後，周一印度盧比又貶至 70.3，在歷史低點附近徘徊。

PHD 工商會副會長 DK Aggarwal 分析，印度盧比貶值主要是由於貿易逆差擴大、原油價格上漲以及美國經濟強勁復甦。

但他認為印度盧比下跌是暫時的，因為印度經濟具有足夠的彈性，可以抵抗外部衝擊。

分析師並預估 2018 - 2019 盧比兌美元均值將維持在每美元 68 至 69 之間，距離目前的匯價，還有 3.2% 的跌幅空間。