脫歐前景變糟加重英鎊跌勢 分析師：硬脫歐風險仍被低估

英鎊兌歐元週一 (3 日) 出現 3 個月以來最大跌幅，計下跌 0.8%，至 0.902 英鎊兌 1 歐元，下跌的主因是脫歐談判的憂慮加深。不過有分析師認為，投資人仍然低估了硬脫歐的風險，英鎊恐將持續下挫。

交易員原本在上週買入英鎊，認為歐盟負責英國脫歐談判的首席代表 Michel Barnier，似乎擺出和解姿態。不過，Barnier 在最新發言中，「強烈反對」英國政府的談判立場，英鎊立即轉為下跌。

英鎊兌美元週一 (3 日) 一度跌至 1 英鎊兌 1.2855 美元，直到倫敦尾盤才收復部份跌幅，到 1.2874，跌幅達 0.7%。英鎊上週原本緩升，上週四曾站上 1.3043 美元的高點。

德國商業銀行外匯分析師 Ulrich Leuchtmann 表示，市場顯然誤解了 Barnier 上週的言論，即使從週一的走勢來看，投資人依然低估硬退歐的風險。

瑞銀分析師在最新報告中指出，隨著英國和歐盟之間的脫歐談判全面展開，英國硬脫歐的「潛在懸崖」已經變得更為清晰。

歐元兌英鎊走勢

脫歐情勢不妙

英鎊匯率的轉折關鍵，是 Barnier 的最新發言。他接受德國媒體訪問時表示，英國的關稅計畫有問題，他們想自己控制關稅，卻希望銷往歐盟不需關稅，這非常不合理。

此外，他還瞄準梅伊的貨物通用規則 (common rulebook) 計畫，這項計畫排除適用於服務業。Barnier 表示，歐盟擁有商品、服務、資本及人才整合的市場，這個完整的體系已經發展了數十年，每個產品都包括了服務在內，像是手機中有 20%-40% 的價值就包含服務，難以真正分割。

因此，Barnier「強烈反對」梅伊 (Theresa May) 的提案，表示英國沒理由挑三揀四。

另一方面，梅伊仍然堅持他的 Checkers 軟脫歐提議，並表示不會接受不符合國家利益的提案。

經濟數據欠佳

此外，經濟數據也沒有為英鎊提供支持，週一公布的調查顯示，英國 8 月製造業 PMI 為逾兩年來最糟表現，8 月出口訂單罕見下降。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 在倫敦的避險基金銷售主管 Neil Jones 表示，疲軟的經濟數據，加上政治局勢看壞，帶來了英鎊的雙重打擊。

英鎊淨空單增加

最新數據也顯示，投資人增加了英鎊的空單部位，淨空頭已經來到 2017 年 5 月初以來的新高水位。