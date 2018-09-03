【豐銀投顧】噴出轉震盪，逢高先觀望

◆盤勢分析

今天大盤大跌近 100 點，但實際上外資只有賣超 20.8 億，期貨口數還反而是小增 442 口。但為什麼這個盤今天會這樣重挫？其實與散戶脫離不了關係。今天被動元件、矽晶圓股普遍重挫，就連鴻海也破了低點。而偏偏這些又是散戶最多人持有的族群，因此當它們在今天重挫時，散戶的賣壓也就跟著出來了。筆者猜測，今晚的融資餘額應該又要減少了，若有出現大幅度的減少，對盤勢的未來發展絕對可以正面看待。

八月摩台結算前, 市場針對台積電放出的利多消息，使得指數大漲，但事實上大多數的股票並沒有感覺。一樣的戲碼在今年一月底已經上演過一次了，當時說什麼十大外資喊讚，而這一次是格羅方德的退出有利於台積電。問題是格羅方格和聯電基本上屬於同一個等級，退出七奈米對台積電算是天大利多嗎? 只怕在摩台結算前才發出這個消息並不懷好意。不過，也不用擔心太多，外資基本上還是看好台積電，短線的消息可能只是為了外資期貨短線的操作罷了。長線而言，台灣算是新興市場中較為安全的一個，目前全球資金雖然不斷的從新興市場出逃。但台股體質健康的多，是不會輕易被影響的，也因此就沒有新興市場國家的骨牌效應，所以，全球股市就不會因此崩盤

未來全球全球最主要趨勢, 依然走「強勢美元，弱勢人民幣」的路線。雖然中國有一些政策試圖阻貶人民幣，但這些基本上屬於技術性的反彈罷了，是不會改變主趨勢。所以台幣今年明顯到影響而趨貶，外資也不斷賣超台股 (今年已賣超 2000 億台幣)，只不過外資針對的只是少數某幾檔股票，而內資的力量是在其他個股上發揮，這也就是為什麼筆者對台股後勢仍然樂觀的原因，因為不是期貨能操作，就是股票可以操作，只要抓對節奏，兩樣投資工具都能輕鬆獲利！

豐銀投顧 李世新 分析師