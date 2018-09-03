【華冠投顧】被動族群續走弱、內資個股要有守

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：

2327 國 巨：

雖近期看到外資買盤，但是股價在半年線之下整理過久，當盤勢不好就會受到影響而拉回，加上近期融資又增加，短線仍將震盪整理。

6488 環球晶：

受到外資調降評等，股價出現長黑大量、出現新低點，由於半年線已經下彎，將拉長後續整理的期間。

6456 GIS-KY：

同樣受到外資調降評等，股價跌空向下，留意前波 2 月份低點是否有守，股價若未能守住前波低點，則將落入空方走勢。

3630 新鉅科：

股價來到前高之前，雖量能放大但前高壓力仍重，不過下周月線扣抵走入低檔區，股價若能守住，則後續仍有機會表現。

1722 台 肥：

股價今天帶量創高，量能進一步的放大，雖出現上影線，但跳空向上補完除息缺口，短線仍偏向強勢格局。

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#台股盤勢分析：

加權指數受到被動元件族群拉回影響，出現大幅度的拉回，加上塑化類股近期修正，成交量能進一步放大。目前大盤僅 10 日線和年線上揚，月、季、半年線都已經呈現下彎的現象，因此若今晚美股開盤走弱，則台股明天仍有震盪的可能。

櫃買指數方面，今天遇月線反壓而拉回，拉回的過程出現外資調降環球晶評等，加上被動元件族群殺盤，加重櫃買指數的拉回幅度。由於櫃買仍在年線之下，今天長黑之後年線開始下彎，因此須觀察 8/24 的低點是否有守。

本周盤勢將會震盪，除了技術線型的走弱之外，8 月營收即將公佈，個股營收是否出現改變，仍舊是市場投資人關心的重點。由於中美貿易戰並沒有和緩的跡象，若影響層面擴大，則台股仍有震盪有可能性。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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