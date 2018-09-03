LINE Pay一卡通帳戶上線 對話群組就可轉帳、分帳一指完成

LINE Pay、一卡通今 (3) 日攜手宣布「LINE Pay 一卡通帳戶」正式上線，讓支付行為在手機介面上延續，包括儲值、生活繳費、用戶間的對話群組，可「轉帳」與「分攤付款」、及可用來搭乘大眾交通工具的「乘車碼」等全新功能，只要完成 LINE Pay 一卡通帳戶註冊就能啟用，首波連結聯邦銀行等 10 家銀行的帳戶。

去 (2017) 年 12 月底，LINE Pay 宣布投資一卡通，經過 9 個月努力，今日宣布「LINE Pay 一卡通帳戶」正式上線，LINE Pay 台灣董事長丁雄注表示，台灣市場有非常大的發展潛力，台灣行動上網率已達 8 成，代表行動支付的使用族群仍有很大的增長空間，像是想體驗行動支付但沒有信用卡 / 簽帳金融卡的族群；同時也代表仍有許多使用情境可以拓展，像是生活中很小的需求如「轉帳」、「分帳」等，都需要一個輕鬆容易的方式完成，有鑒於此，推出 LINE Pay 一卡通帳戶。

首波支援聯邦、新光、富邦、中國信託、高雄銀行、玉山、永豐、中華郵政 (郵局)、土地銀行、臺灣銀行等 10 家銀行的帳戶綁定「LINE Pay 一卡通帳戶」自動儲值。

針對 14-20 歲無法自行申請信用卡、帳戶的使用者，LINE Pay 也提供監護人通知申請的功能，快速申請帳戶。

一卡通票證公司董事長施勝耀表示，雖然 LINE Pay 一卡通帳戶的所有服務都合併在 LINE Pay 介面中，但一卡通屬於獨立系統，用戶資料不會與原本 LINE Pay 用戶互通。也就是說，用戶就算擁有 LINE Pay 帳戶，也要另外申請 LINE Pay 一卡通帳戶才能啟用，以確保雙方用戶的個資安全。

LINE 版本更新後，LINE Pay「儲值」、「轉帳」、「分攤付款」等新功能上線。(圖擷自手機截圖)

LINE Pay 說明，今天起，用戶只要將 LINE 更新至 iOS 8.12.0 或 Android 8.13.3 以上的版本，就能在原有的 LINE Pay 介面中看到「儲值」、「生活繳費」、用戶間的「轉帳」與「分攤付款」、以及可用來搭乘大眾交通工具的「乘車碼」等全新功能，只要完成 LINE Pay 一卡通帳戶的註冊就能啟用。

所謂儲值指的是使用者可以將 LINE 連結銀行帳戶，只要餘額低於設定金額，就會從指定的連結銀行自動儲值到 LINE Pay 帳戶裡。

轉帳則是在 LINE Pay 頁面中，只要勾選好友就可以利用手機轉帳給朋友，且轉帳免收手續費，同時這個選項中也提供分攤付款功能，輸入金額就可以請好友轉帳給自己。

另外，LINE Pay 現在加入生活繳費功能，目前提供繳交停車費服務，未來還會開通繳水費、繳電費等功能；LINE Pay 也加入乘車碼頁面，只要秀出手機上的 QRcode 乘車碼就可以用手機搭高雄捷運，不過目前尚無法搭乘台北捷運。

新功能的上線讓 LINE Pay 成為全台唯一一個從第三方支付跨足電子支付與電子票證業務範圍的行動支付平台，重新勾勒更寬廣、更完整的「行動支付生態圈」。

LINE Pay 和一卡通雙方都強調，LINE Pay 一卡通帳戶的功能與使用場景將不僅如此，現在只是一個起始點，服務上線後始開放商戶申請成為合作通路，未來除將陸續開通繳交水費、電費，也將增加更多使用場域，像是不同形式的大眾交通工具、夜市商圈、更多元的中小型商店等小額支付據點，實踐無錢包、無現金的生活型態。

此外，LINE Pay 表示，即日起註冊用戶將能免費申請限量 30 萬張「LINE Pay 一卡通」實體卡片；而且前 50 萬名完成註冊的用戶還享有 88 元儲值金回饋，且連結 10 家首波合作銀行的帳戶也再享有 50-100 元不等的儲值金回饋，其中，以台北富邦銀行和聯邦銀行回饋 100 元最高。