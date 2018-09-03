【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五個別發展，道瓊斯指數下跌 0.1% 至 25,965 點；標準普爾指數微升至 2,902 點；納斯達克指數上升 0.3% 至 8,110 點。加拿大和美國貿易磋商未達成協議。

油價上週五下跌，因全球貿易戰憂慮重燃，但美國制裁伊朗和委內瑞拉產量下降限制跌幅，紐約 10 月期油下跌 0.6% 至每桶 69.80 美元。金價上升，因貿易戰前景惡化。紐約 12 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,206.7 美元。

香港和內地股市上週五下跌。內地調控網路遊戲總量，手游股受壓，騰訊（700.HK）及 IGG（799.HK）股價分別大跌 4.9% 及 6.7%；基建鐵路股逆市上升。個股方面，歌禮製藥（1672.HK）上半年扭虧為盈，股價跳漲 28.0%；招商局港口（144.HK）上半年股東應佔溢利同比增加 73.1%，但股價下跌 0.4%。恒生指數下跌 1.0% 至 27,889 點，國企指數下跌 0.8% 至 10,876 點，香港股市成交金額增加 37.5% 至 1,081 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 2,725 點，滬深兩市成交金額減少 1.7% 至人民幣 2,477 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的中國春來教育（1969.HK）、華領醫藥（2552.HK）孖展認購尚未足額，創陞控股（2680.HK）錄得超額認購逾 11.8 倍。

◇ 長和（1.HK）以 216 億港元將海外項目未來經濟收益 (股息及所得款項) 售予電能實業（6.HK）、長江基建（1038.HK）及長實（1113.HK）。前者將錄得股東應佔虧損約 28.3 億港元，但可於完成收購 Wind Tre S.p.A 後之資產負債率維持於現有水平，並繼續持有海外項目 10% 回報；後三間公司將可分別享受海外項目 20%、30% 及 40% 經濟收益。該等海外項目於 2017 年之稅後溢利為 20.0 億港元。

◇ IGG（799.HK）上週五回購 249 萬股，相當於現有股本 0.192%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.347%。

◇ 天能動力（819.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 145 億元，同比增加 27.7%，因經營費用率及有效稅率同比增加，股東應佔溢利溢利按年增加 16.9% 至人民幣 5.1 億元。

◇ 新高教（2001.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 2.5 億元，同比上升 17.1%，受惠於服務收益按年增加人民幣 2,874 萬元及上市費用減少，股東應佔溢利同比增長 36.0% 至人民幣 80.7 億元。不包括服務收益之經調整淨利為人民幣 9,280 萬元，按年上升 15.4%。建議派發中期股息每股人民幣 0.027 元，同比增加 28.6%。

◇ 遊萊互動（2022.HK）公布 2018 年上半年收入 1,410 萬美元，同比增加 2.0%，由於財務成本增加抵消了其他收益增加（主要因特許營運商放棄特許權費用）的利好，股東應佔溢利按年倒退 3.3% 至 219 萬美元。

◇ 神威藥業（2877.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 13.1 億元，同比增加 60.8%，銷售及分銷成本按年大增抵消毛利率同比大幅改善 9.2 個百分點的利好，期內溢利按年增加 40.4% 至人民幣 2.6 億元。建議派發中期股息每股人民幣 11 分，同比持平。

◇ 中國重汽（3808.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 336 億元，同比增加 26.3%，受惠於經營成本升幅低於收入，股東應佔溢利按年大增 68.9% 至人民幣 23.6 億元。公司預計 2018 年下半年重卡市場將有較大不確定性，總體需求將會回落，競爭將更加殘酷。

◇ 奧園地產（3883.HK）建議分拆奧園健康生活於主板獨立上市，後者為物業管理服務及商業營運服務供應商。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)