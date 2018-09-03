三愛健康集團(01889-HK)擬購永春製藥廠

三愛健康集團(01889-HK)公布，8月31日，該集團與潛在賣方就可能收購事項訂立無法律約束力的諒解備忘錄。該公司計畫向修正藥業集團股份有限公司的潛在賣方，收購其全資附屬公司福建永春製藥有限公司。

雙方現就潛在買方向潛在賣方收購可能收購事項的具體條款和其他一切相關的事宜和安排進行協商。可能收購事項的代價尚待雙方進一步協商，可由潛在買方以現金和╱或配發和╱或發行潛在買方代價股份和╱或本票之方式付清。

永春製藥廠創立於1985年，是福建省高新技術企業，泉州市技術創新示範企業，主要從事藥品和醫藥中間體的生產和開發，主要產品有：中成藥養脾散、生三七散、甲磺酸酚妥拉明片和美洛昔康片；醫藥中間體頭孢塞肟酸、HO-EPCP、EPCP、雙氧呱秦、石杉堿甲等十幾個品種。其中傳統產品「鷺江」牌養脾散榮獲「中國優秀保健產品銀獎」暢銷東南亞；頭孢類抗生素中間體供應商地位已得到國內同行的認可，技術達國內領先。2004年12月通過藥品生產企業GMP認證。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)