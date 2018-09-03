山東國信(01697-HK)資本公積金方式發20.706億股新股

山東國信(01697-HK)公布，董事會建議以資本化該公司資本公積金方式向股東發行合共20.706億股新股，總額為20.706億(人民幣.下同)，基準為當時持有每10股現有股份獲發8股新股。董事會建議將在聯交所買賣的H股每手買賣單位由1,000股H股更改為1,800股H股，自2019年1月9日(星期三)上午九時正生效，惟須待資本化發行的條件獲達成後，方告作實。

於本公告日期，該公司註冊及已發行股本為25.8825億元，包括19.41175億股內資股及6.47075億股H股。按已發行新股總數20.706億股為基數(將包括15.5294億股新內資股及5.1766億股新H股)，緊隨資本化發行完成後，該公司註冊及已發行股本將增加至46.5885億元。

本次以資本化資本公積金方式完成資本化發行後不會對該，信託行業已進入深度轉型時期。風險防範及強力監管已成為金融行業的主旋律，且資產管理行業的競爭加劇。鑒於以下理據，該人民銀行、中國銀保監會、中國證券監督管理委員會及國家外匯管理局。監管機關已陸續頒佈有關防抗風險能力的不同政策及指引，並於不同情況下表明監管機關加強風險監督的決心。

隨著中國政府監管架構進行重大變更，中國金融監管機構於2017年末及2018年初頒佈超過30條有關金融機構業務營運的規則及規例，該等新規則的主要目的之一是加強金融機構防範及對抗風險的能力，而該等新規則就增加資本基礎而言與該公司無直接關係。例如，中國銀監會於2017年12月22日發出的《關於規範銀信類業務的通知》，規定商業銀行於選擇彼等業務夥伴時，須全面考慮信託公司的風險管理能力，並須保存能滿足其各自門檻的信託公司的內部清單，而人民銀行於2018年4月27日發行《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》，加強整體監督金融機構的資產管理業務，包括監督風險管理及控制。而隨著防抗風險規定愈趨嚴格，金融機構（包括銀行及保險公司）正在逐步提高其各自的風險控制標準。

資本實力將成為防抗風險能力的其中一項主要指標，而除了業務合作夥伴的淨資產外，金融機構最近又將注意力轉移到該等業務合作夥伴的註冊資本，對該等業務合作夥伴的要求形成了新的准入門檻。這表明金融機構在尋求任何商業機會或合作時可優先考慮註冊資本達到其風險控制水平的企業。

該公司認為，隨著這一行業趨勢，商業銀行及其他金融機構(例如銀行及保險公司)將對信託公司尋求合作進一步提高其註冊資本門檻。如2017年年報所述，該公司2018年的業務計劃為不斷加強其與商業銀行及其他金融機構的戰略合作，尤其是財富管理。因此，為了取得與商業銀行及其他金融機構更多的合作機會，該公司必須將其註冊資本擴至最大，以滿足商業銀行及其他金融機構設定或將設定的註冊資本要求。

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