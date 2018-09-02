旭隼下半年三動能營運看增 資料中心應用後市可期

不斷電系統 (UPS) 股王旭隼 (6409-TW) 下半年隨訂單持穩成長、產品組合轉佳及打入資料中心應用，營運表現升溫，不過原料電子零組件價格依舊高檔，加上美國針對中國大陸第三波進口商品關稅恐將提高，將成營運不確定因素。

雖然近期金屬原料鉛、銅回檔，但佔原料成本約 5 成的 Mosfet、被動元件等電子零組件較去年同期漲了 15-20%，加上無法完全轉嫁給客戶，壓抑旭隼毛利率表現。

但隨著國際大廠維持穩定釋出代工訂單，加上毛利較佳的 Off-line UPS 出貨持穩成長，有助改善毛利率表現，目前旭隼 On-line UPS 約佔整體營收近 4 成、Off-line UPS 佔約 37%、Inverter 與其他佔約 24%。

旭隼也打入資料中心應用市場，雖然目前營收占比僅 5%，貢獻度尚不顯著，但公司表示，該領域將持續成長，為接下來的營運增添新動能。

至於美國第三波針對中國 2000 億元商品課徵關稅，且稅率恐從原先 10% 提升至 25%，旭隼主要生產基地位於中國大陸，公司坦言，出口亦將受到影響。

目前旭隼美國營收占比約 1 成，亞洲地區約 55%、歐洲 22-23%、拉丁美洲 6-7%，非洲與其他區域佔約 5%，其中前 10 大客戶沒有 1 家營收比重超過 1 成。

旭隼上半年受惠營收規模成長，本業獲利持穩，加上業外較去年大幅好轉，上半年稅後純益來到 7.83 億元、年增 16.5%，每股純益 10.01 元。