長榮集團歡慶成立50周年 細數曾遭遇的困境與成就

長榮集團今 (1) 日 歡慶成立 50 周年，於張榮發基金會舉辦慶祝酒會，除了集團旗下各企業的經營團隊、員工代表參加外，並邀請交通主管機關、海空運客戶和供應商，更有來自全球 50 餘國的合作夥伴等貴賓參與盛會，開場表演請到新竹縣尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團小朋友，唱出長榮擁抱世界，促進美好生活的熱情，場面盛大隆重。

長榮國際張國華在會中代表致詞，感謝合作夥伴和全體員工 50 年來與長榮共同打拚和社會大眾的支持與鼓勵，成就長榮今日的規模，期許十年後的 60 歲生日能齊聚一堂，往百年邁進。

交通部部長吳宏謀致詞表示，長榮集團打造卓越優質的海運服務鏈和飛航網路，協助經貿發展，服務社會大眾，對國際交通運輸貢獻良多，除了核心業務，並積極參與慈善公益，回饋社會。

長榮集團自海運起家，創辦人暨總裁張榮發於 1968 年 9 月 1 日創立長榮海運公司，草創時期曾遭遇火燒船、公司借貸無門、國際運費同盟的封殺和打壓等困境，但仍克服重重挑戰。

長榮於 1972 年開闢台灣第一條遠東 - 中東定期航線，解決台灣貨主的艙位需求，協助將貨物如期運到中東地區，1979 年以獨立船公司的身份開闢遠東 - 歐洲全貨櫃定期航線，是全球第一家打破遠歐運費同盟壟斷的船公司，1984 年開闢環球東西雙向全貨櫃定期航線，開創世界海運史的新頁，於 1985 年躍居全球最大貨櫃船公司，締造許多世界海運史的創舉。

直到今日，長榮海運仍為全球海運業的領導品牌之一。

在海運打下良好基礎後，在 1988 年 9 月 1 日長榮海運成立 20 周年酒會時，張榮發宣布投資設立台灣第一家民營國際航空公司長榮航空，張榮發曾說，長榮航空雖然無法像長榮海運一般，成為世界規模最大的航空公司，但是一定要成為全球最安全和服務品質最佳的航空公司。

長榮航成立初期遭受各界刁難和抹黑，但仍成功在 1991 年營運，短短幾年間，航點遍佈亞歐美澳各大洲，成長速度在當時新成立的國際航空公司實屬少見，這都是長榮海運打下的根基所致。

長榮航營運初期除了由長榮海運轉調許多優秀人才到長榮航空支援，許多航權也是因海運和各國長久的淵源而有所突破，時至今日，在全體同仁的努力下，長榮航空在全球飛航安全及服務品質評比，皆名列前茅。

目前長榮集團的業務規模除海運和航空相關產業外，已跨足航太科技、國際連鎖酒店和鋼鐵製造等領域，是一個海陸空全方位的企業集團，展望未來，長榮集團強調，仍將持續以「創造利潤、照顧員工、回饋社會」的經營理念向前邁進。