中國外管局再通報23例外匯違規案例 單筆最高處罰1,418萬元

中國國家外管局公布外匯違規案例的頻率明顯加快。外管局周五又通報23例企業、個人和銀行外匯違規案例，主要涉及銀行違規辦理轉口貿易、貿易融資、內保外貸、經常項目資金收付、個人分拆收付匯業務；企業逃匯；個人分拆逃匯；非法買賣外匯等方面，單筆最高處罰1,418萬元人民幣。

今年以來，中國外管局已經於5月、7月、8月中旬分別公布了一批外匯違規案例。

刊登在外管局的新聞稿指出，今年以來，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易，維護健康良性外匯市場秩序。

在公布的案例中，有兩起銀行違規辦理轉口貿易案，銀行未按規定盡職審核轉口貿易真實性；有一起銀行違規辦理貿易融資案；三起違規辦理內保外貸以及12起企業和個人分拆逃匯案等，且部分個人分拆逃匯以及非法買賣外匯是用於購買境外房地產。

值得關註的是，本次通報的違規案件中，有三起案件的處罰額度逾千億元，尤其是浙江籍夏某非法買賣外匯案中，從2012年6月至2016年9月，夏某為實現非法向境外轉移資產目的，將14,188.45萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至境外賬戶，用於償還境外賭債。

“該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款1,418萬元人民幣。”

路透北京8月31日

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