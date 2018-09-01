調查：中國基金經理未來三個月股票建議配比持平 謹慎氣氛依舊

路透最新月度調查顯示，中國基金經理對未來三個月股票的持倉建議配比與上月持平。中美貿易摩擦進入短暫的平靜期，而且市場流動性趨鬆，人民幣匯率止跌，股市短暫企穩，不少基金經理采取不變應萬變的策略，謹慎氣氛依舊。

本次共有八位基金經理參與調查，本月股票建議配比仍為66.9%；債券建議配比為10%，上月為14.4%；現金建議配比為23.1%，上月為18.8%。

“股市可能先行經濟觸底，但會有反覆，總體而言，我們認為市場進入左側尋底階段。”上海一基金經理指出。

而華南一基金經理認為，大盤的風險因素依然存在，主要來自於外部的不確定性，例如中美貿易摩擦、地方政府債務違約等。

美國8月23日如期實施對160億美元中國商品加征關稅，目前正對下一步對價值2,000億美元中國商品加征關稅的措施舉行聽證會，按計劃向公眾征詢意見的時間9月初截止。而據彭博新聞周四報導，美國總統特朗普準備迅速擴大與中國的貿易戰，已告訴助手們，待公眾意見征詢期按計劃在下周結束，他就準備馬上對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅。

8月中，滬綜指在創下逾兩年半新低後，在藍籌股引領下出現小幅反彈，不過成交量相當低迷，大盤近日持續在低位盤整。

本次調查中，基金經理對下個月的大類資產配置比例的看法仍存分歧，四位基金經理建議維持不變，而建議增持和減持股票倉位的各有兩位基金經理，而上月調查時，有五位基金經理建議增持，三位維持不變。

有七位基金經理對未來三個月滬綜指點位做出預估，平均值為2,871.4點，低於上月調查時的2,971.4點，但仍高於目前股指位置。

滬綜指.SSEC周五早盤收報2,735.51點，跌0.08%；截止目前，滬綜指8月累計跌4.9%。

**技術股及基建股暫受寵**

本月調查中，電子技術板塊和交通基建股的建議配置比例有明顯上升，金融和消費板塊均有所下降。在大盤企穩後，累計跌幅較大的科技板塊獲得一些基金青睞，而交通基建作為下一步固定資產投資的重要方向，亦受到基金經理關註。

本月，電子技術板塊的建議配比為14.8%，上月為11.3%，交通基建股的建議配比亦由上月的3.1%升至7.5%，創去年5月以來新高；而金融服務類股的建議配比由上月的五個月高點18.1%回落至15.6%。

路透上海8月31日 作者 林琦

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