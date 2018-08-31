招商局港口(00144-HK)：料中美貿易摩擦繼續升級但影響有限

31日午間招商局港口(00144-HK) 公布其截至今年6月30日止6個月中期業績，期內集團完成集裝箱吞吐量5381萬TEU，按年同比增長7.3%；完成散雜貨吞吐量2.5億噸，同比增長0.6%；半年凈利潤54.48億元（港元，下同），同比大增73.1%，當然這其中包括來自完成出售深圳赤灣港航股權確認的處置收益37.33億元；而期內集團經常性溢利為21.71億元，同比其實下跌了4.3%，原因是去年下半年出售中集集團後不再分占其利潤。

31日下午，招商局港口在香港舉行集團中期業績發布會，集團主席付剛鋒攜財務總監呂勝洲及副總經理兼執行董事鄭少平出席並答記者問。

被剔出恒生指數成分股：會把公司做好保障分紅

對於近期熱議的招商局港口被剔出恒生指數成分股一事，付剛鋒在發布會現場就回應表示，恒生指數公司在選擇恒生指數成分股時有其一系列評判標準，其中之一就是公司整體的市值；而他指市場所有股票的市值大體上由兩個因素驅動，一是公司本身的價值，另外就是市場投資者對某一行業方向的估計，這兩者決定了許多公司的整體價值。

付剛鋒指出，公司的PB在很長一段時間內都是小於1的，這表現了一種成熟市場對相對成熟業務的估值的態度，而這也是香港市場對於各類型企業前來上市會考量的因素。但他認為招商局港口自身而言，能做到的就是保障公司的可持續發展、盈利及分紅，公司管理層也希望通過公司的經營、管理和一些發展安排實現這些保障。

至於市場投資者尤其是機構投資者對行業的判斷，付剛鋒就指公司只能將未來的發展策略及所做的工作正面地傳導予市場，而市場如何評估公司則基本上沒有辦法進行幹預。

他表示招商局港口會把公司做好，以保障股東投資者尤其是長期投資者的利益，做好分紅。另外他也指出公司必須在發展中做一些調整，讓公司業務的發展更適合未來經濟的發展，比如現在公司在海外的系列投資，實際上就是在布局未來經濟增長的區域。

中美貿易摩擦或升級：對港口影響有限

集團副總經理鄭少平在發布會上表示，雖然目前展望全球經濟仍將穩健增長，但預計中美貿易摩擦仍將升級。他透露在美國於8月正式實施增加25%關稅之前，中美貿易摩擦其實為港口業務帶來一定利好，因廠商在加緊出貨；但中長期來看，若貿易摩擦繼續升級總體估計在今年下半年乃至明年會對行業帶來一定的負面影響。

不過他進一步解釋，貿易摩擦的影響多在於中美航線部分業務，且美線僅占集團全球業務量的約10%，因此影響也不會很大，對招商局港口的運作影響則有限。他表示長遠估計貿易摩擦帶來的負面影響目前仍未有量化的數據，只是就形勢的預估。

付剛鋒補充表示，集團之所以在預期“貿易戰”升級的形勢下仍對業務發展有信心，一是基於全球經濟貿易仍在持續增長的考量，另外也是看到中國經濟發展過程中集裝箱華越來越高，相信行業總體前景仍可期。

對於下半年及全年港口吞吐量的預期，付剛鋒透露集團預計全年境內港口吞吐量會呈中單位數增長，希望能達到中等偏上的單位數增速；而海外方面集團則確定會是呈雙位數增長，且希望是高雙位數的增長速度。

文\彭小留

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