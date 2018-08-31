谷歌新推出的實體安全鎖 來自這家A股公司 開盤已強勢漲停

谷歌最近和中國互動變頻繁。據最新消息顯示，谷歌推出的實體安全鎖「泰坦（Titan）」，正是該公司和一家 A 股上市公司飛天誠信合作製造。今日 A 股開盤後，飛天誠信強勢漲停。

據 CNBC 報導，近年來不斷推動硬體發展的谷歌，推出了一種用於安全登錄網路服務的實體鎖「泰坦」，該產品是由一家深市上市公司飛天誠信所製造。

一位在飛天公司加州聖克拉拉辦公室的員工，在電話中對上述媒體證實，飛天正與谷歌就泰坦鎖進行相關合作。而一位谷歌發言人對該媒體表示，有第三方在製造泰坦鎖，但拒絕透露是否為飛天公司。

谷歌在上個月於舊金山公開了泰坦安全鎖，但並沒有透露出該產品製造商的資訊。根據早前圖像，該產品與位於北京的計算機設備公司飛天誠信的無線鑰匙產品相似，該公司於 2014 年在深交所的創業板上市。

自泰坦發布公告以來，飛天誠信已經在社交媒體上分享了一些與谷歌雲安全相關的消息，但沒有就與谷歌合作發表公開聲明。

谷歌一直是安全用戶登錄的倡導者，反對通過網路釣魚和駭客攻擊來竊取個人帳戶資訊。現在谷歌要求員工除了輸入密碼外，還要使用物理安全密鑰才能登陸後台操作系統。額外的驗證步驟，旨在防止網路被駭客攻擊，而導致個人資訊丟失。

華爾街見聞發現，在今年 4 月 16 日的與投資者互動問答中，飛天誠信平對投資者的提問回答稱，「公司有蘋果讀寫器，配合蘋果設備使用；公司的 FIDO 產品在登錄谷歌帳戶時使用。」

截至昨日收盤，飛天誠信股價為 10.38 元。今日開盤後，飛天誠信強勢漲停。

近期，谷歌與中國互動頻繁。本月早些時候，谷歌母公司 Alphabet 旗下的自動駕駛系統 Waymo 在上海成立了子公司。

據國家企業信用資訊公示系統資訊顯示，由 Waymo 獨資的企業慧摩商務諮詢（上海）有限公司已於今年 5 月 22 日在上海自貿區註冊成立，註冊資本 350 萬元，經營範圍包括自動駕駛汽車部件及產品的設計、測試，提供相關配套服務等。

而早前，更是一度傳出谷歌搜尋服務有意重返中國市場。不過有關部門隨後否認了相關傳聞，谷歌 CEO 皮查伊也表示，谷歌搜尋業務離重回中國市場仍有距離。