全球航運大變局：馬士基試水北極航道 蘇伊士運河地位再遭挑戰

全球最大集裝箱航運公司馬士基即將首次試水，備受航運業期待的北極航道的商業化正在加速到來。

挪威媒體 High North News 昨日援引馬士基內部知情人士稱，馬士基旗下名為 Venta Maersk 的集裝箱船將於本周從俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克出發，途徑北極航道，駛向目的地聖彼得堡，預計將於 9 月中旬抵達。

報導稱，Venta Maersk 的承載能力大約為 3600 個集裝箱，本次運輸的產品主要是冷凍魚類。儘管北極航道此前曾有運輸石油和天然氣的船隻經過，但是對於 Venta Maersk 這種中型集裝箱船來說，還是史上首次。

今年夏天，北極圈的溫度一度達到 32℃以上，再次引發了外界對北極航道常態化營運的關注。

北極航道可分為東北航道、西北航道與北極點航道。東北航道從北歐出發，向東穿過北冰洋巴倫支海、新西伯利亞海、楚科奇海等五大海域直到白令海峽；西北航道以白令海峽為起點，向東沿美國阿拉斯加北部離岸海域，穿過加拿大北極群島，直到戴維斯海峽。

7 月 19 日，中俄能源重大合作項目——亞馬爾液化天然氣（LNG）項目，向中國供應的首船 LNG，通過北極東北航道，穿過白令海峽，運抵中國石油天然氣集團旗下的江蘇如東 LNG 接收站，交付給中國石油天然氣集團。

北極航道最吸引人的是其經濟效益。以亞馬爾天然氣運抵中國為例，走北極航道比常規蘇伊士運河航道節約了約 13400 公里，平均用時 20 天左右，比通過蘇伊士運河的傳統航道節省 20 天以上。因此，北極航道也被視為亞洲之間除了蘇伊士運河之外的一個選擇。

對於 High North News 上述消息，英國《金融時報》今日援引馬士基的聲明進行了確認，其中提到，此次試運行是為了探索集裝箱船在北極航道通行的可行性，以及收集數據。不過馬士基同時也稱，目前並不會將北極航道視為「現有網路」的替代。

早在去年 11 月，在於俄羅斯官員會面時，馬士基高層就曾表達過探索集裝箱船在北極航道通行的興趣。今年 7 月 23 日，俄羅斯正式批准馬士基可以在北極航道通行。

High North News 援引 Fridtjof Nansen Institute 研究員 Arild Moe 稱，至於馬士基此次試行是一次性的舉措還是希望建立常態化營運，仍然有待觀察，不過確定的是，這說明航運巨頭的確已在認真考慮在這裡建立常態化集裝箱船隻航道。

此外，值得注意的是，上述提到的 Venta Maersk 集裝箱船產自中國，是舟山中遠海運重工為馬士基建造的七艘 3600TEU 冰級集裝箱船中的第四艘。