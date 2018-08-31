拼多多稱打假順利 不到一年美團估值倍增 市場怎麼看？

熱點新聞

• ofo 再曝資金問題！遭鳳凰自行車起訴 要求償還逾 6800 萬元貨款

據全天候科技周五消息，鳳凰自行車稱，與東峽大通簽訂了多份採購合約，後者欠貨款 6815.11 萬元；另外，還要求賠償其他費用逾 200 萬。公開資訊顯示，東峽大通由 ofo 香港公司全資控股，法定代表人為 ofo 創始人戴威。

• 假貨風波平息了嗎？看拼多多電話會議上黃錚怎麼說

CEO 黃錚在電話會議上表示：目前為止我們平台打假的進程進行的很順利，我們對這些假冒偽劣商品的抵制態度也是很堅決的。

在被問及京東、淘寶也在開展「拼購」時，黃錚表示：我們堅信「拼多多」多元的商業模型以及獨特的價值主張會為用戶和商戶帶來更多的利益，甚至我認為，現在團購模式的發展趨勢以及市場上的這些競爭者在一定程度提升了我們的價值。

• 淘寶改版：突出「貨找人」而非「人找貨」

8 月 31 日，淘寶手機版內部進行了一次大幅度改版，更加注重對用戶的個性化推薦。全天候科技獲悉，初期會有 20% 的用戶收到淘寶頁面的這次更新，到 10 月初更新版手機淘寶將全面上線。

具體來看，淘寶手機版的欄目變得更清爽，「猜你喜歡」資訊流版塊被提升至首頁第二屏；新增了「我的頻道」頁面，可以幫助用戶將喜歡的行業收藏在首頁；導讀欄形式也被明顯簡化。

• 蔚來汽車路演 PPT 曝光：對標特斯拉 已交付 1381 輛車

蔚來汽車日前更新招股書顯示，將最高募集資金 15.18 億美元，發行區間為 6.25 到 8.25 美元。蔚來汽車對標特斯拉、奔馳、奧迪等品牌，在今年 6 月到 8 月共生產 2200 輛汽車，已交付 1381 輛車，約 1.5 萬台車待交付。

投研觀點

• 美團點評：上市非終點，恰是揚帆起航時

格隆匯周五提到，城鎮化率的提高以及行動網路的普及、在線商務處理的高效率帶來生活服務線上滲透率的提高，美團點評處於大周期的持續景氣之中，全球化與跨界品類擴張帶來更大的成長空間與規模經濟效益。美團點評上市只是向全球市場揚帆起航的開始，經測算，美團點評有望於 2019 年實現盈利，合理市值估計在 555 億美元附近。

• 美團啟動上市路演 估值倍增引爭議

21 世紀經濟報導提到，招股文件顯示，美團去年調整後虧損為 28.5 億元人民幣。但美團點評的 3 名保薦人美銀美林、高盛及摩根士丹利給予其的估值約 3550 億至 4524 億港元。這一估值較美團去年 10 月完成 C 輪融資時市傳估值約 300 億美元（約 2340 億港元）相比，短短不到一年時間已近翻倍。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：