滬指大幅震蕩跌0.46%U+A0 創指月線5連陰今日大跌1.56%

週五（8月31日），8月收官之戰，滬深兩市延續下行走勢，盤中銀行一度護盤，但市場追高意願較差，尾盤股指再度回落，市場整體資金觀望情緒濃厚。

截止收盤，滬指收報2725.25點，跌0.46%，成交額1148億；深成指收報8465.47點，跌1.02%，成交額1337億；創業板收報1435.20點，跌1.56%，成交額403億。全月滬指下跌5.25%，深成指跌7.77%，創業板跌8.07%。

從盤面上看，知識產權保護、銀行、地下管網、養殖業等板塊漲幅幅居前;在線旅遊、電子競技、次新股、ST板塊、白酒、家電等板塊跌幅居前，網遊概念、維生素、IP變現、生物疫苗等大幅走低。

截止今日收盤，滬股通淨流入29.07億，深股通淨流入13.03億。

國海證券認為，近期市場關註權重板塊及前期跌幅較大的内需消費板塊，這些板塊對市場穩定的重要性不言而喻。但是，從當前市場風險出清過程來看，進展仍非常緩慢，整體環境依然較為艱難。成交低迷、内外部環境的不確定性，都意味著市場在底部徘徊、風險出清過程會相對較長。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)