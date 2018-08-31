中國逾11兆美元債市開放快馬加鞭 境外機構投資利息收入暫免稅

外資參與中國債券市場的興趣日漸濃厚之際，中國政府也正快馬加鞭努力讓資金流入更為順暢。

過去一周，債券通下實現了券款對付結算，開通了交易分倉功能；周四晚間中國政府並宣布，未來三年對境外機構投資中國境內債券的利息收入，免徵收企業所得稅和增值稅；中國央行副行長潘功勝今年 7 月在香港作出的承諾正在逐一兌現。

興業銀行首席經濟學家魯政委對彭博表示，境外機構投資境內債市利息收入免稅將會大幅提高其投資收益，推升投資興趣，並大幅降低境外通過債券通進入境內債市時面臨的稅收不缺定性，同時投資者多元化也將惠及境內債市，預期免稅相關細節將很快披露。

債券通於 2017 年 7 月啟動，目前，境外機構可通過 QFII、RQFII、境外機構投資者投資銀行間債市的直接進入模式（CIBM）以及債券通等渠道，投資於中國境內約 79 兆元人民幣（11.6 兆美元）的債券市場。 彭博數據匯總中債和上海清算所數據顯示，外國投資者持有中國債券規模超過 1.61 兆人民幣，續創歷史新高。

根據債券通網站，截至 7 月 31 日，債券通獲批入市投資者數量已接近 400 家，上個月的交易額總計 1,155 億元人民幣（168 億美元），今年前七個月的交易總量達到 5374.8 億元人民幣。

西太平洋銀行駐新加坡亞洲宏觀策略主管張淑嫻表示，免稅、券款對付等舉措，都將進一步帶動債券市場上的資金流入。

Pimco 最新報告中認為，如果在未來一到四年內將中國納入主要債券指數，那麼僅被動資金就將有大約 2500 億至 3000 億美元被推動流入中國市場。