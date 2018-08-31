復星醫藥遭遇“黑天鵝”，醫藥行業真的沒人管了嗎？

今年來醫藥行業的“雷”，真是一個接著一個，近期長生生物因為作假事件，剛被處理過之後，昨日復星醫藥（600196-CN；02196-HK）的旗下子公司重慶醫藥工業研究院有限責任公司就遭内部員工舉報稱，重慶醫工院存在“幾乎所有生產工藝都沒有根據批準的工藝生產”、“領導帶領員工大量編造生產記錄、檢驗記錄”、“欺騙上級藥品監督管理部門，騙取藥品GMP證書”等行為。

（圖片來源：重慶市食品藥品監督管理局官網）

舉報人同時提到，主要供應上海中西藥業的產品---阿力哌唑，工藝作了重大改變，不但沒有根據國家批準的工藝生產，而且經2017年11月美國FDA再次現場檢查發現了嚴重違反藥品管理法規的行為，一次檢查不合格，進行二次檢查，據說為了發貨，根據領導要求，嚴重違反規定，對圖譜進行縮小積分面積計算，操縱產品合格出廠（可見美國FDA出具的483文件）

受此消息影響復星醫藥的股價大幅低開。為什麽像醫藥這種關乎民生的行業卻長期造假，行賄等事件不斷發生？財華社認為，這其中的主要原因是：

（圖片來源：同花順）

一、醫藥行業的新產品研發成功率較低、研發投入較大、週期較長，而通過一些非法手段可以使新產品上市，可以快速實現利潤最大化，這也是這類公司經常弄虛作假最主要的原因之一。

二、另外，就是行業行政監管不夠嚴厲，對於涉事企業處罰力度不夠。舉個例子，像這種關乎民生的行業，如果發現有公司通過非法手段謀取利益，輕則巨額罰款，重則讓相關當事人坐牢，相信在面對這樣沉重的造假成本，當事企業也會三思而後行。

另外，就是這次出問題的是復星醫藥子公司，對於復星醫藥會帶來多大影響呢？

此次事件涉及到的是重慶醫工院，復星醫藥通過上海復星醫藥產業發展有限公司間接持有重慶醫工院56.89%股份，重慶醫藥(集團)股份有限公司持股比例為43.11%。

短期評估看影響有限，但是其對於整個集團公司的名譽會受到巨大衝擊，對於該事件是小範圍的還是大範圍的，這也需要等食品藥品監管局成功調查之後的結果才能判斷。

綜上所述，今年來醫藥行業接二連三的出現造假、行賄等問題，這對於行業内的監管者也敲響了警鍾，另外就是此次事件對於復星醫藥的影響也不必過分解讀，但也需要關註後期事件進一步的發展態勢。

作者：鄭鵬超

編輯：賀秋霞

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