〈蘋果新機發表拍板〉零組件拉貨潮啟動 PCB、光學元件動起來 9月起業績大攀升

蘋果將在 9 月 12 日推出新 iPhone 手機，PCB 及光學元件等台廠蘋果供應鏈，8 月起新機零組件已開始出貨，出貨組合除目前市場傳出的 5.8 吋與 6.5 吋 OLED 機種，戰鬥機種 LCD 款也開始交貨，根據 PCB 廠與光學元件廠的訂單狀況來看，9 月營收動能可望強勁成長。

蘋果供應鏈 PCB 廠指出，就 8 月蘋果新機板生產出貨狀況來看，蘋果新款 iPhone 機種 PCB 將在 8 月下旬量產，因此 8 月實際拉貨量不大，也因新機 PCB 所占 8 月營收比重並不高，但對 8 月營收仍有挹注效果，8 月營收可望較 7 月成長 10% 內。

依華通 (2313-TW) 等蘋果供應鏈歷年因 iPhone 新機上市帶動的拉貨潮來看，營收在 9 月開始月營收成長幅度都將逐步增加，10 月還會有一次營收跳躍成長，營收高原期將落在 9-11 月。

軟板廠台郡科技 (6269-TW) 則強調，蘋果新機用軟板包括 FCCL 等料源備貨充足，下半年營收表現將逐月成長，台郡成長動能來自手機通訊管理模組及高頻無線傳輸模組

依台郡預估，第 3 季備貨量將較去年同期增加 10% 內，今年出貨旺季將從 8 月開始，台郡今年依照訂單判斷產能需求最高峰的月分，預計將較去年同期增加 5% 因應需求。台郡認為，依目前預估訂單狀況來看，第 4 季出貨也將優於第 3 季，且目前各零組件供應都沒有缺貨狀況，出貨動能可望順暢。

燿華 (2367-TW) 今年不再生產蘋果 iPhone 新機電池用軟硬結合板，嘉聯益 (6153-TW) 大手筆投入百億元資金在桃園觀音設新生產線，法人指出，嘉聯益在蘋果大單挹注下，9、10 月營收將跳躍式成長，單月蘋果訂單挹注可達 10 億元，今年下半年單月營收將突破 21 億元再創新高。

光學元件以大立光 (3008-TW) 最具可看性，大立光 7 月營收達 53.29 億元，創 8 個月以來新高，月增 18.22%，年增 19.57%，累計前 7 月營收 265 億元，年減 0.28%，證券分析師黃漢成看好，大立光在新廠產能開出及蘋果新機鏡頭拉貨效應帶動下，估 8 月營收將改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄，並將持續向上。