〈蘋果新機發表拍板〉非蘋陣營備戰 三星趁空檔搶先機 Sony正面對決

蘋果宣布將在 9 月 12 日舉辦新品發表會，市場預期 3 款新 iPhone 將亮相，並可望 9 月底開賣，隨著 iPhone 狂潮將至，非蘋陣營也不怯戰，三星率先開賣機皇 Galaxy Note9，搶占蘋果新機上市前的空檔先機；Sony 則在 IFA 展前推出 Xperia XZ3 新旗艦；華為 Mate20 外傳 10 月將亮相；宏達電 (2498-TW) 今年僅 1 支 U12 + 旗艦機，下半年推中階機及區塊鏈手機應戰。

蘋果 iPhone 新機將對外亮相，外電報導指出，預期蘋果將推出 3 款 iPhone 新機，其中 5.8 寸與 6.5 寸的 OLED 版將以 iPhone XS 命名，另一款則是 6.1 吋的 LCD 版本；每年蘋果推出新手機，總是形成一股熱潮，吸走消費者的注意，不過，非蘋陣營仍是積極推出下半年旗艦機應戰。

隨著第 3 季新 iPhone 上市，將引爆新一波的智慧手機銷售潮，三星全新旗艦機 Galaxy Note9，搶先蘋果新機開賣，敲響下半年新機戰鼓，Note9 大動作找來蔡依林代言，且大動作舉辦各項行銷活動，搶攻目前新旗艦空檔商機，據了解，台灣首波開賣的銷售情況還不錯，後續的續航力值得觀察。

Sony 在 IFA 展前發表下半年旗艦 Xperia XZ3，預計 9 月底起在全球特定市場上市，台灣市場預計在 10 月初開賣，以新機上市時間恐將與蘋果新 iPhone 正面對決；另外，華為下半年新旗艦 Mate20 外傳將在 10 月發表。

全球市場研究機構 TrendForce 預估，第 3 季全球智慧手機生產量約 3.73 億支，季增 6%；三星仍穩坐冠軍，蘋果新 iPhone 雖將上市，但新機生產排程集中第 4 季，對第 3 季供應鏈出貨動能挹注有限，華為新旗艦發表，可望連續兩季超車蘋果，奪全球市占率亞軍。

宏達電今年僅有 1 款旗艦機 U12+，下半年引來關注的是區塊鏈手機，另外則是強打中階機，新發表中階新機 HTC U12 life，預計 10 月中開賣，台灣區總經理陳柏諭強調，搭配電信方案 699-999 元資費區間是消費者最集中的資費選擇帶，看好 7000-12000 元價格市場。