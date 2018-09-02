〈職場生存攻略〉被權勢者言語霸凌，除了忍還能怎麼回擊？

「誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她。」夯劇《延禧攻略》女主角魏瓔珞這句經典台詞，讓所有工作人大聲叫好，現實中若受到得罪不了的人言語霸凌，你會選擇逆來順受，還是聰明反擊？



世界頂尖顧問公司麥肯錫告訴你，愛鬧脾氣的混蛋到處都有，逃避不可恥但沒用，有三招可以與之聰明周旋。

震驚過後，她的第一個念頭是保護自己，

那不是衝著她來的人身攻擊。



打從上大學以來，凱拉一直想在出版界找工作，後來她找到一份和出版相關的工作，可是她的經驗顯示，這份工作有一部分必須和討厭的人打交道：

「我找來一位小說家接受電視訪問。先到了準備室，陪同小說家前來的是一個日本女子和她的助理，她們為了拍攝宣傳用的影片而來，小說家身邊還有一位亞裔女性友人。電視臺不准其他攝影小組在棚內拍攝，因此節目製作人要求她們離開，她們便順從離去。

「直到作家的髮型和化妝都做好之後，他看到那裡只有我在場，就板起臉說要見製作人。原來製作人以為作家的友人是工作人員，其實只要不拍攝，她們根本也不須離開。「小說家知道後氣壞了，開始咆哮：『我要見電視臺的負責人！ 我的律師會來找你！ 我要見你的律師！』他控訴每個人都是種族主義者，以為所有亞洲人都長得一樣。他對製作人叫囂：『怎麼道歉都沒有用！』我以為製作人會忍不住哭出來，當時那位作家氣得渾身發抖，這真是一場災難。

「我一動都不敢動，害怕作家會轉過來拿我當箭靶。之前他在電子郵件往返時，表現就極度粗魯和高高在上，可是我不曉得脾氣這麼大。那天的情況挺嚇人的，我努力保持冷靜，維持與製作人的關係，我想要繼續進行這場訪問。後來小說家仍然接受訪問，彷彿先前的事情沒有發生過。這一來就更讓人膽寒，大家都覺得他魅力無邊，沒有人曉得私底下竟然如此暴烈。」

凱拉鎮靜面對，送走作家之後，她立刻跑回辦公室見上司。她不知道能不能再繼續撐兩天：

「沒有道理為失敗而痛哭或難過，我又沒有做錯任何事情。我只是不敢相信有人能表現出這種行為，而我必須待在現場忍受一切。真的非常不舒服。

「聽完報告後，我的上司直接指派我們的下一輪任務，大家都齊心幫忙分擔任務。然後，我寫電子郵件向那位節目製作人道歉，指出是誤會一場，不過作家的行為依然無可接受。

「顯然我們無法解決問題，我必須咬牙忍下來，接著再多辦幾場活動，繼續和那位作家打交道。後來我們想出辦法，讓該書編輯去做其他場訪問，雖然那本來不是她的工作。」

最後凱拉總算將作家送到機場，大大鬆了一口氣。事後，這位作家繼續寄電子郵件霸凌她，罵她是白痴、連日期都會弄錯。凱拉花了好幾年的時間，才對當年的這些事情釋懷：

「你永遠猜不到事情的發展，也不會喜歡與自己共事的每一個人。回想起來心裡總有一股怒氣，也覺得挫折。我知道自己的工作表現良好，也很少犯錯，這次只是個小插曲，我心想：『我生活中可不需要這個。』我從來沒見過這種翻臉像翻書的人，完全意料之外，令人吃驚。」

凱拉當時真希望自己能夠更鎮定一點，不過她知道那位小說家的行為，只是反映他個人的性格罷了。





三種自保方式



語言暴力絕對不容接受，但是凱拉當時處理得很專業。震驚過後，她的第一個念頭是保護自己，那不是衝著她來的人身攻擊（勢利眼的人的慣有行徑）。凱拉做得很對，也將情境定位的很好，並沒有替那位作家的行為背黑鍋（讓製作人知道是作者的行徑）。這兩項直覺使她很快就恢復正常，等到立即危險過去之後，她馬上採取行動。第一站是去找上司，這項決定也很正確，她的上司肯定那場衝突與她無關，兩人又一起決定接下來怎麼做。

任何事情都有得有失，凱拉可以留下來，收割這次機會帶來的成果，也可以躲起來避免進一步衝突。結果她選擇留下來面對那位作家，由於另一位同事加入、扮演緩衝的角色，她的這個決定就沒有那麼糟了。這是凱拉的第三個好決定：假使她決定甩掉負擔，任務結束就不可能獲得好評。凱拉的勇氣值得喝采！到處都有愛鬧脾氣的混蛋，你必須準備好與他們周旋。



利用混蛋的智慧



人人都有當職場混蛋的能力。誰沒有得意忘形的時候？有些上司很愛刁難人、攻擊性強、心直口快、覺得任務優先，即使不符合你的風格，也是可以接受的。

鮑勃．薩頓（Bob Sutton）將「公認的混蛋」（certifiable asshole）定義為各方面都很粗鄙的人，以及有虐待傾向、令別人坐立難安的人，使接觸他們的人感到被貶低和筋疲力盡。

某些情況會加深一些人的討厭程度：身體不適、睡眠不足、吃垃圾食物、長時間工作、休息不夠、持續性工作壓力。他們透過壞脾氣、刻薄、急躁，將這些不快發洩在同事、部屬身上。

馬修挺身對抗那種行為時，克制自己不加以評斷他人；約翰報之以寬恕。不過有些壞蛋帶來的挑戰更艱鉅：妲拉必須化解出於恐懼而自我霸凌的模式；卡雷博選擇適應並聚焦於那位難搞上司的強項；凱拉與哈努面對極端惡霸。這種人在職場上也許很罕見，卻是公認的混蛋，所經之地人人遭殃。

儘管這些棘手的情況很討厭，可是一旦坦然面對，生活將得以改善。不管你碰到哪一種狀況，都能採用多種辦法，改善你的職場經驗。



麥肯錫教我在哪工作就在哪成長：目前的工作面臨挑戰或陷入瓶頸，該轉向還是堅持？從徘徊到篤定，你該這麼做。

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