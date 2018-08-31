滙豐：美元或進一步上漲 得益於央行的前瞻指引

滙豐表示，越來越多央行提供前瞻指引已經攪亂了傳統上短期利率和貨幣表現之間的緊密關係，這對美元是利好。

策略師 Dominic Bunning 和 Daragh Maher 周四在一份研報中表示，近幾個月，長期前瞻利率與貨幣表現之間的關係，遠遠強於短期利率與貨幣表現之間的關係，這意味著近期升息預期上升的國家的貨幣未必受益。

「許多中央銀行明確告訴我們他們認為的長期政策路徑，」Bunning 和 Maher 寫道。「外匯市場可以關注最終利率」並根據長期預期來交易相應國家的貨幣。 他們寫道，「在一個專注於最終利率的世界中，我們認為美元的終端速度最快。」

聯準會目前的政策利率與其對最終利率的評估「前所未見的接近」引發了一個問題，即聯準會官員是否可能會推高他們對基準的長期預期。滙豐稱，任何此類舉動都將擴大美元的漲勢。而其他已開發國家對最終利率的預期下降也會導致美元上漲。

根據聯準會最高官員預測的中央趨勢，聯準會對 2019 年末政策利率的最新預測在 2.9% 至 3.4%。當前的聯邦基金目標利率範圍為 1.75% 至 2% 。

滙豐表示，澳幣和紐幣，以及挪威和瑞典的貨幣是尤其脆弱，特別是如果這些國家的央行保持低利率，只是緩慢升息，進而壓低長期利率預期的話。

上述分析師寫道，這些貨幣面臨重大風險，「特別是在聯準會繼續在緊縮道路上前進，全球經濟繼續顯現疲軟跡象的話更是如此。」