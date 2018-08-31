新興市場匯市危機蔓延 印尼盾摔至亞洲金融危機後新低

在阿根廷及土耳其匯率市場崩潰之後，其他基本面不佳的新興市場壓力增加，印尼盾也在週五暴跌，摔至 1998 年亞洲金融危機以來新低。

印尼盾跌至 1 美元兌 14750，貶值 0.4%，印尼基準債券殖利率上漲 5 個基點至 8.06%。

印尼央行決定週五 (31 日) 進場干預，負責貨幣管理的執行董事 Nanang Hendarsah 表示，計畫從二級市場買進 100 兆印尼盾的債券，以穩定匯率。

到目前為止，印尼央行總裁 Perry Warjiyo 一直試圖平息市場。他表示，印尼盾的壓力與土耳其里拉不同，印尼盾今年以來下挫 7.8%，比起南非的 13.7% 或巴西的 18.2% 低了許多，而阿根廷和土耳其的貶幅則超過了 40% 以上。

印尼盾貶至 20 年來低點

印尼最大的風險仍在政府的經常帳赤字。印尼央行預計今年的赤字將達 250 億美元，遠高於去年的 173 億美元。在土耳其及阿根廷的資產遭到拋售下，印度及印尼等經常帳赤字高的國家，其貨幣及債券也隨即見到賣壓。

一些西方投資人仍看好印尼的前景。Rabobank 集團金融市場研究主管 Michael Every 表示，儘管印尼盾遭拋售，但是自 1998 年亞洲金融危機以來，投資人對印尼經濟的某些潛在改善感到振奮，除非人民幣出現大貶，不然印尼的下行風險並不高。

近兩日新興市場主要的焦點在阿根廷，阿根廷週四雖然一口氣升息 15 個百分點，將基準利率提高至 60%，仍難挽救市場信心，披索兌美元盤中巨貶 20%，收盤貶值 10%，收報 37.60 兌 1 美元，再創歷史新低。