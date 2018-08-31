阿根廷比索暴跌20%！IMF能成為救世主嗎？

升息也沒有阻擋比索下跌的腳步，比索兌美元匯率也創下 41 的歷史新低。周四，阿根廷比索跌幅一度擴大至 20%，刷新盤中和收盤最低記錄。這也引發國際市場對阿根廷爆發經濟危機的擔憂。

對此，阿根廷總統 Macri 向 IMF 提出加快發放貸款的要求。美東時間周三晚些時候，IMF 回應了 IMF 總裁拉加德對此表示，將「重新評估金融救助計劃的分期安排」。

對於深陷債務危機的阿根廷，IMF 能否成為救世主？經濟學家克萊恩教授曾表示，IMF 的支援應該能夠讓阿根廷的貨幣穩住一輪，能夠為阿根廷政府實施財政改革贏得時間。

然而以史為鑑，許多人指責 IMF 鼓勵財政政策，從而加劇了該國 2001 年最嚴重的經濟危機。當時，IMF 一直為阿根廷債權人提供擔保，縱容了阿根廷政府的不負責財政政策，但又在金融危機爆發後拒絕提供救援。

阿根廷的政府債務情況堪憂

阿根廷的政府債務情況堪憂。2017 年，阿根廷政府赤字占 GDP 的 6.46%(相比之下，義大利為 1.93%)。阿根廷的公債約占國內生產總值的 52.6%，略低於義大利的 131.5%。但是，阿根廷的經常帳戶餘額占 GDP 的比重為 - 5.1%，而義大利為 + 2.6%。

通膨問題也困擾着阿根廷。比索兌美元今年已經下跌了超過 45%，加劇了人們對該國經濟疲軟的擔憂，而今年的通貨膨脹率為 25.4%。

備受爭議的 IMF 救助計劃

IMF 對阿根廷援助計劃已有 40 餘年的歷史。今年 6 月，阿根廷與 IMF 達成新貸款協議，是 IMF 有史以來向任何國家提供的最大一筆貸款——500 億美元。當月阿根廷獲得了其中首批 150 億美元，第二批 30 億美元料將 9 月發放。

儘管 IMF 的貸款規模龐大，但它只能覆蓋阿根廷 14 個月的經常帳戶赤字。

新興市場正在遭遇危機。此前，華爾街見聞《土耳其阿根廷危機捲土重來，一場新興市場大救助在所難免》中提到，土耳其及阿根廷市場的新震盪波及其他新興市場貨幣。

高盛經濟學家 Alberto Ramos 指出，阿根廷請求 IMF 提前發放款項，這屬於積極的消息。但阿根廷未來數月內將面臨「重大困難」。當前的外匯流失直截了當地提醒投資者，儘管阿根廷並不一定會再度違約，但阿根廷依舊面臨挑戰。