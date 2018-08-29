高盛：鮑爾緩步升息是市場解讀錯誤 2019年Fed仍將升息4碼

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週向國會議員演說，重申了 Fed 持續緩步升息的立場，市場認為 Fed 年內可能升息稍緩，但高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家表示，市場很可能解讀錯誤，低失業率其實更可能促使聯準會在 2019 年升息 4 次。

上週全球央行年會在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行，聯準會主席鮑爾闡述當前經濟風險與 Fed 的因應之道，市場普遍解讀鮑爾將繼續採取溫和式升息的作法。

然而，在聯準會研究發布後第二天鮑爾才發表演說，此研究實際預示聯準會將採用更強硬的策略。

該研究由 5 位央行經濟學家撰寫，結論建議決策者最好將低失業率作為升息的考量因素，而其他通膨數據。目前失業率為 3.9%，接近 50 年來最低的水平。

高盛經濟學家 Daan Struyven 在一份報告中至出，這項研究表明聯準會認為需要保持積極的政策。

Struyven 懷疑這項研究具有相當大的影響力有兩個主因：第一，深入的研究與目前美國前景高度相關；第二，這份研究作者群包括幾位 Fed 最資深的經濟學家。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)

Struyven 表示，鮑爾在演說中不斷提及這份研究，表明其重要性。與勞力市場數據重要性保持一致，鮑爾下了結論：如果「美國收入和就業的強勁增長繼續下去」，利率逐步調升可能是適當的。

高盛經濟學家認為聯準會的態度可能比想像的更為激進，這意味著聯準會已表示今年還將再升息 2 次，明年將增加 4 次。Struyven 提及，我們預計不僅核心通膨會超過預期，而且失業率將大幅下滑，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會繼續關注這些狀況。

但高盛的分析並非與普遍的市場共識一致，但至少暗示鮑爾已經開始注意到金融過度的狀況。

Evercore ISI 全球政策和中央銀行戰略團隊負責人 Krishna Guha 寫道，員工研究與主席演講之間的重點差異將不可避免地引起人們的猜測，我們解讀，今天的金融脆弱性似乎沒有異常升高，儘管如此，我們認為鮑爾關注金融過度風險，並且這一因素可能限制聯準會調整貨幣政策策略。